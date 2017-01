Sindicatos convocan mañana una manifestación por el cuarto aniversario del ERE de Telemadrid

Etiquetas

Los sindicatos CCOO, UGT y CGT han convocado para este domingo una manifestación por el cuarto aniversario del ERE de Telemadrid y para exigir "una solución justa" para los compañeros despedidos entonces, ha informado CCOO en un comunicado.

Durante la manifestación, que arrancará en la Plaza de Jacinto Benavente y transcurrirá hasta la Puerta del Sol, los trabajadores defenderán "una Radio Televisión Madrid Pública, veraz, plural, independiente y al servicio de los ciudadanos de esta Comunidad".

En el comunicado, CCOO ha señalado que el 12 de enero se cumplieron cuatro años desde que la Dirección del Ente Público Radio Televisión Madrid, "siguiendo instrucciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ejecutó un ERE que puso en la calle a 861 profesionales que llevaban muchos años denunciando la manipulación informativa en la cadena y el despilfarro en la gestión de los fondos públicos".

"Meses después el ERE fue sentenciado como no ajustado a derecho por el Tribunal Supremo. Los despidos eran, por tanto, no solo injustos, sino ilegales. Fue una sentencia muy importante, pero desgraciadamente no ha hecho justicia", ha señalado.