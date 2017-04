La empresa de telemarketing Transcom despedirá a 315 trabajadores tras perder un contrato, según CGT

Etiquetas

La compañía de telemarketing Transcom Worldwide Spain ha comunicado a los representantes legales de los trabajadores que va a presentar un despido colectivo que afectará a 315 trabajadores tras perder un contrato con el Banco Santander, según informa la Confederación General del Trabajo (CGT), que remarca que este proceso se suma al ERE para 116 personas que anunció el pasado viernes Sitel, otra empresa del sector.

En un comunicado, la formación sindical remarca que Transcom, que cuenta con centros de trabajo en Madrid, León y Sevilla, ejecutará estos despidos porque el Banco de Santander ha decidido adjudicarle el contrato del servicio de Santander Particulares a otras tres empresas de contact center: Konecta, Unisono y Sitel.

Los 315 trabajadores afectados prestaban sus servicios desde el centro de trabajo que tiene la multinacional en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. La empresa ha dado a los representantes legales de los trabajadores de plazo hasta el próximo 3 de mayo para constituir la mesa negociadora y ha anunciado que el período de consultas comenzará el 9 de mayo de 2017.

CGT señala que iniciará de inmediato su contacto con el resto de sindicatos presentes en la mesa para iniciar movilizaciones unitarias que eviten estos despidos, que a su entender "no tienen ninguna causa". "El departamento de Particulares de Superlínea del Banco de Santander no va a desaparecer, y un cambio de contrata no implica en ningún caso centenares de despidos", asegura.

En este contexto, CGT lamenta que en el preacuerdo de convenio alcanzado el pasado 31 de marzo CCOO y UGT abandonaran el objetivo de la subrogación en el caso del cambio de empresa adjudicataria de los servicios, que afirma era una reivindicación compartida por todos los sindicatos de la mesa negociadora.

"Tras este preacuerdo, el viernes 20 de abril Sitel anunció un ERE para 116 trabajadores y ayer Transcom anunció otro ERE para 315. CGT augura que los despidos colectivos en el sector del contact center se van a multiplicar como consecuencia de que el convenio colectivo no contempla la subrogación en el cambio de contrata", advierte.