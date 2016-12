Un empresario reparte este sábado unos 150 kilos de comida en los asentamientos de inmigrantes de Lepe

Etiquetas

El empresario onubense Patrocinio Mora repartirá este sábado en diversos asentamientos de inmigrantes de Lepe (Huelva) unos 150 kilos de comida para festejar de una forma solidaria la entrada del nuevo año 2017 en una tradición que se ha venido realizando durante once años consecutivos pero que llegará este año a su fin debido a la avanzada edad del altruista empresario.

Según ha informado Mora en declaraciones a Europa Press, durante este sábado recorrerá en una furgoneta, junto a su hijo y dos amigos pertenecientes a la organización Cáritas, diversos asentamientos para repartir unas 150 bolsas con dos raciones cada una de atún encebollado con guarnición de arroz, guisantes y zanahoria.

El reparto comenzará en torno a las 15,00 horas debido a que "en los asentamientos no hay luz eléctrica y hay que aprovechar las horas del día para hacer este reparto". Serán los voluntarios de Cáritas los que guíen a Patrocinio Mora por los caminos ya que "yo sólo voy una vez al año mientras que ellos vienen mucho más a menudo".

Mora ha señalado que su "satisfacción mayor" es comprobar como la tradición solidaria que inició hace once años ha sido repetida por muchas organizaciones e instituciones, "ya hay mucha gente que hace lo mismo" y es algo que le "agrada" especialmente "ya que cualquiera puede tener un familiar o amigo que lo ayude en estas fechas, pero ellos no tienen quién les ayude", ha manifestado.

Patrocinio Mora ha adelantado que será el último año en el que participe en el reparto de forma directa ya que "ya son 71 años y me cuesta mucho trabajo" no obstante, que no acuda a repartir "no significa que no pueda colaborar" por lo que se planteará volver a cocinar si otros se pueden encargar del reparto o en su defecto dársela a un comedor social.