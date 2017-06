El coste laboral por trabajador en Cantabria sube un 1,4% en el primer trimestre, hasta los 2.365 euros

Etiquetas

El coste laboral que tuvieron que pagar las empresas por cada trabajador en Cantabria cada mes del primer trimestre de 2017 ha ascendido a 2.365,30 euros, lo que supone un 1,4 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior y sitúa a la comunidad como la cuarta con mayor tasa de variación, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A nivel nacional, este coste ha alcanzado los 2.481,75 euros por trabajador y mes, lo que supone una cifra similar al primer trimestre del año anterior.

En Cantabria, el coste laboral por hora efectiva asciende a 17,09 euros en el primer trimestre, un 3,4 por ciento menos que en el mismo trimestre del año anterior, cifra por debajo de la media nacional de 18,32 euros (-4,3 por ciento).

De ese coste laboral del primer trimestre de 2017, un total de 1.725,14 euros supone el coste salarial por trabajador y mes, un 0,6 por ciento más que el año anterior, mientras que el coste salarial por hora efectiva asciende a 12,47 euros, un 4,1 por ciento menos que el año anterior.

En cuanto a otros costes, se han cifrado en 640,16 euros en el primer trimestre de 2017 en Cantabria, un 3,6 por ciento más que en el mismo período de 2016; mientras que, por hora efectiva, esa cifra asciende a 4,62 euros, un 1,5 por ciento menos que en el mismo período del año anterior.

El número de horas por trabajador y mes ha ascendido a 150,7 horas pactadas, 138,4 horas efectivas y 12,8 horas no trabajadas al mes en el primer trimestre de 2017.

Asimismo, Cantabria es la comunidad autónoma con menor número de vacantes en el primer trimestre de 2017, con 517, lo que supone un 0,7 por ciento del total nacional, cifrado en 78.356 horas.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el coste laboral medio de las empresas por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ha ascendido a 2.481,75 euros en el primer trimestre de 2017, sin variación respecto al mismo periodo de 2016, informó este viernes el INE.

Con este estancamiento en el primer trimestre, el coste laboral pone fin a cuatro trimestres consecutivos de retrocesos interanuales tras haber caído un 0,2 por ciento en el primer trimestre de 2016, un 0,1 por ciento en el segundo, un 0,5 por ciento en el tercero y un 0,8 por ciento en el cuarto trimestre del año pasado.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. En el primer trimestre, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) ha bajado un 0,2 por ciento respecto al mismo trimestre de 2016, situándose en una media de 1.829,13 euros por trabajador y mes.

Los otros costes (costes no salariales) han alcanzado en el primer trimestre de este año los 652,62 euros, con un aumento interanual del 0,5 por ciento. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que totalizaron 590 euros, un 0,3 por ciento más que en el primer trimestre de 2016.

El segundo elemento importante de los otros costes son las percepciones no salariales, que han subido un 0,8 por ciento en tasa interanual, debido al incremento de las prestaciones sociales directas, en contraste con el retroceso experimentado por las otras percepciones no salariales (indemnizaciones por fin de contrato, pagos compensatorios, ropa de trabajo, etc.). Por su parte, las subvenciones y bonificaciones, también incluidas en los otros costes, han descendido un 9 por ciento en tasa interanual.

La jornada media pactada en el primer trimestre ha sido de 34,2 horas a la semana, aunque la jornada efectivamente trabajada fue de 31,1 horas tras descontar las horas perdidas de media a la semana (3,2 horas, la mayoría por vacaciones y días festivos) y sumar las horas extraordinarias.

El coste laboral por hora efectiva ha disminuido un 4,3 por ciento en el primer trimestre, situándose en 18,32 euros, tras aumentar el número de horas efectivamente trabajadas un 4,5 por ciento por el efecto Semana Santa. Eliminado este efecto y el impacto del calendario, tanto el coste laboral como el coste por hora se reducen un 0,2 por ciento en relación al mismo periodo de 2016.

El INE ha informado además de que en los tres primeros meses del año se registraron 78.356 vacantes de empleo, de las que el 88,3 por ciento pertenecían al sector servicios. No obstante, Estadística precisa que la mayoría de las empresas preguntadas afirmaron que no había vacantes por cubrir porque no necesitaban trabajadores adicionales para el periodo enero-marzo de 2017.