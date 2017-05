El secreto de los municipios españoles que tienen menos paro que Alemania

Etiquetas

Aramaio, una pequeña localidad alavesa de 1.500 habitantes, es un lugar casi perfecto para vivir. Rodeada de valles y praderas y situada, casi equidistante, entre Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, disfruta de un entorno privilegiado, pero, además, sus vecinos gozan de una situación laboral casi excepcional: sólo 20 están en paro.

Conocida como la suiza alavesa desde tiempos de Alfonso XIII, Aramaio tiene una tasa de desempleo del 2,52%, menos de la mitad de la que tiene Alemania y seis veces menos que la media de la provincia de Álava. Sin embargo, no siempre fue así. Su dependencia de la industria de la cercana localidad guipuzcoana de Mondragón, a sólo ocho kilómetros de distancia y menos de diez minutos en coche, hizo que hace apenas cuatro años ostentase una de las mayores tasas de paro de la zona.

La actividad laboral del Grupo Cooperativo Mondragón condiciona, para bien o para mal, la vida de este municipio. Cuando en 2013 cerró Fagor, 62 de sus habitantes que trabajaban en la cooperativa perdieron su empleo y la tasa de desempleo se disparó al 13%. Ahora, con las recolocaciones posteriores, todo parece haber vuelto a la normalidad, y sólo dos decenas de vecinos pasan los lunes al sol.

El paro cero, casi excepcional

Constancio no vive ni trabaja en Aramaio. El continúa fiel a su pueblo, El Castellar (Teruel). Localidad de apenas 60 habitantes de la comarca Gúdar-Javalambre, que ostenta el honor de tener una tasa de paro cero. Poco menos que un milagro en un país como España que aún hoy, y pese a la fuerte creación de empleo de los dos últimos años, mantiene un 18,2% de desempleo y 3,57 millones de parados. Y en una comunidad como Aragón, con el 13,3% de paro.

"Somos pocos, dice Constancio", que regenta una casa rural (Dinorural), "y entre la agricultura, la ganadería, el turismo rural y los secaderos de jamones o las carpinterías de localidades cercanas como Cedrillas, hay trabajo para todo el mundo. Aquí en el pueblo casi siempre hemos tenido pleno empleo. Alguna vez ha habido uno o dos parados, pero por poco tiempo ", asegura. Pero este municipio no es el único que se sitúa en el podio de la lucha contra el desempleo en España.

Entre las localidades en las que no existe ni un solo demandante de trabajo en nuestro país, todas ellas, como el pueblo turolense, de menos de 500 habitantes, podemos citar a Figols (Barcelona), Villar del Ala (Soria), Aldehuela del Corderal (Segovia), Corvezuela (Zaragoza), Orendain y Orexa, en Guipúzcoa, Bacares (Almería), Pardos (Guadalajara), Catí (Castellón), Castroviejo (La Rioja) o Unzué (Navarra).

En la zona euro, la tasa de paro se sitúa en el 9,5% y en la locomotora de esta zona monetaria y económica de 340 millones de personas, Alemania, es del 5,8%, según los datos ofrecidos por el Gobierno Merkel el pasado mes de abril. Pues bien, en España sólo hay una ciudad de más de 40.000 habitantes que disfruta de una tasa de desempleo menor: Sant Cugat del Vallés. Localidad a 10 kilómetros de Barcelona, gobernada por una coalición del PdCAT y el PSC, de 88.000 habitantes y que sólo tiene un 5,76% de paro.

Y Sant Cugat del Vallés todavía es excedentario en empleo, pues en las empresas de la localidad hay 56.000 afiliados a la Seguridad Social, de los cuáles, únicamente 36.000 son residentes en esta localidad que, entre otras cosas, acoge las instalaciones de RTVE en Catalunya, numerosas grandes empresas, innumerables PYMES, industria farmacéutica, tecnológicas y es un centro de comunicaciones excelentemente conectado con el área metropolitana de Barcelona y el norte de Catalunya a través de la AP7, y de servicios de toda la comarca vallesana occidental. "Y aún no estamos satisfechos porque el objetivo es el 'paro cero'", asegura sin titubear el teniente de alcalde y concejal de Ocupación del consistorio de Sant Cugat, Pere Soler, del PSC.

El Catalonia Innovation Triangle

Sant Cugat, en fin, cuenta con grandes empresas dentro de su municipio como TVE Catalunya, Banco Sabadell, Hewlett-Packard, Catalana Occidente, Adidas, Nespresso y las farmacéuticas Boehringer Ingelheim, Ferrer y Hoffmann-La Roche, más conocida como Roche, así como la sede social de Grifols. El sector norte es donde se encuentran la mayoría de empresas de Sant Cugat, ya que está constituido como Parque Empresarial Can Sant Joan. También cuenta con zonas industriales como Can Magí o Can Calopa, aunque no son comparables a los grandes y extensos polígonos industriales de Sabadell o Terrasa.

Sant Cugat, junto a sus ciudades vecinas Rubí y Cerdanyola del Vallés, forman el denominado Catalonia Innovation Triangle (CIT). Las tres ciudades se unieron en un proyecto para señalizar de manera conjunta y unificada los polígonos industriales y las zonas de actividad económica de las tres localidades. Se trabaja de forma conjunta en estos municipios para mejorar el acceso, la promoción y el desarrollo económico de esta zona del Vallés Occidental, que cuenta con 26 polígonos industriales y unas 10.000 empresas. Sant Cugat, en resumen, cuenta con un parque empresarial de 2.700 empresas y más de 50.000 lugares de trabajo.

Sóler expone con orgullo que el secreto del municipio barcelonés para acariciar el pleno empleo es una "confluencia de factores" que hacen de Sant Cugat un lugar "atractivo" para que las empresas se radiquen allí: "Nuestra situación es privilegiada", explica, "al lado de Barcelona, a orillas de la la AP, cerca del puerto de Barcelona, del Prat, en una comarca industrial como el Vallés, colindantes con la Universidad Autónoma de Barcelona, lo que supone un gran incentivo, con un polo de investigación y desarrollo, somos un municipio, en fin, con una gran movilidad de trabajadores que van a otras localidades a trabajar y un número importante también que recibimos..."

Además, el acento de las políticas públicas del Ayuntamiento se ha puesto en el empleo: "es nuestro objetivo máximo y por eso tratamos de aprovechar todos los recursos que nos provienen de entes superiores, como el consorcio metropolitano de Barcelona, la diputación, la Generalitat, la administración central, la UE... A partir de ahí mantenemos programas de apoyo a emprendedores, formación, apoyo a la creación de empleo..."

Y así, en Sant Cugat del Vallés hay menos tasa de paro que a orillas del Ruhr en la industriosa Alemania de Ángela Merkel. "La crisis nos golpeó muy fuerte, como a todos", reconoce pero ahora, que los datos macroeconómicos son buenos y que levantamos cabeza, desde las administraciones públicas, y más desde un ayuntamiento, que es la administración más próxima al ciudadano, debemos de implementar políticas sociales y poner las condiciones para que se genere empleo y mejore el bienestar de los ciudadanos". Todo con un objetivo ambicioso: "Paro cero".