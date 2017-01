El programa 'Incorpora', de la Caixa, promueve casi 7.200 empleos en 10 años para personas en riesgo de exclusión

Etiquetas

'Incorpora', el programa de inserción laboral de la Obra Social 'la Caixa', ha facilitado 7.198 puestos de trabajo a personas en situación o riesgo de exclusión social en Canarias en los primeros diez años de trayectoria del proyecto.

Estas cifras han sido expuestas este miércoles en una rueda de prensa en la sede de CaixaBank, en Santa Cruz de Tenerife, en la que Marc Simón, director corporativo del Área Social de la Fundación Bancaria 'la Caixa', señaló "cada puesto de trabajo es una oportunidad para que la persona mejore su bienestar y disfrute de un proyecto de vida autónoma e independiente".

En esa línea, dijo que el compromiso de la entidad es "seguir contribuyendo a la plena inclusión social de los colectivos más vulnerables, y el trabajo es una herramienta indispensable para ello".

Solo en 2016, Incorpora Canarias ha promovido la contratación de 1.051 personas en situación de vulnerabilidad. El programa se dirige especialmente a personas con discapacidad, parados de larga duración, jóvenes con dificultades para acceder a un puesto de trabajo, exreclusos, víctimas de violencia de género e inmigrantes, entre otros colectivos.

Samuel Abreu, que ha encontrado trabajo después de seguir un itinerario sociolaboral del programa 'Incorpora' recordó que llevaba más de 3 años sin trabajar cuando le informaron en AFEDES, desde el programa Incorpora y punto formativo, de un curso de monitor de ocio y tiempo libre para ampliar sus opciones laborales.

"Me sorprendió porque la formación me fue muy bien. Las explicaciones eran muy claras y aprendí mucho, sobre todo aprendí a ser más fuerte y a tener más confianza en mí mismo. Hice las prácticas del curso en 'Diverlandia' y cuando las acabé me contrataron. Todo ha cambiado desde entonces. Ahora tengo un trabajo que me gusta, tengo independencia económica y disfruto de más autonomía para poder hacer lo que me gusta. Aquí me han abierto las puertas, me siento útil y también siento que realmente trabajamos en un equipo en el cual nos apoyamos los unos a los otros", explicó.

En estos primeros diez años, han colaborado con Incorpora Canarias 2.437 empresas, comprometidas con este proyecto de responsabilidad social.

El trabajo en red entre el sector empresarial y el social es posible gracias a 13 entidades, que son las encargadas de desarrollar el proyecto en el territorio a través de 17 técnicos de inserción laboral.

Las entidades colaboradoras son ADISLAN, AFEDES, Ataretaco, AFES Salud Mental, SINPROMI, Asociación ADEPSI, Fundación Adsis, CEAR, Fundación Canaria de Juventud Ideo, Fundación Proyecto Don Bosco, Fundación Canaria Isonorte y Cruz Roja Santa Cruz de Tenerife, coordinadas por Red Anagos.

LOS TÉCNICOS DE INSERCIÓN, UNA FIGURA CLAVE

Una de las claves del programa 'Incorpora' es que aborda la inclusión sociolaboral desde una perspectiva innovadora, transversal e integral.

Los técnicos de inserción laboral juegan un papel fundamental porque establecen un puente entre las necesidades de las empresas y los apoyos que requieren las personas, al mismo tiempo que ofrecen formación, acompañamiento y seguimiento laboral a la persona insertada.

El objetivo es crear un clima de entendimiento entre las dos partes, que se traduzca en oportunidades para las personas con mayores dificultades para encontrar trabajo.

"Generamos un proceso sencillo y totalmente gratuito, donde derivamos personas, usuarias de nuestros programas de formación y empleo, a las empresas según el puesto de trabajo demandado, realizando un análisis que recoja las características y condiciones del puesto para establecer con ello un puente eficaz", detalla Tatiana Rodríguez, técnica del programa.

Por su parte, Moisés Morales, de la empresa Vingmocan Inversiones (Diverlandia), comentó que colaboran con 'Incorpora' desde hace varios años y Samuel "es un claro ejemplo del buen hacer del programa".

MÁS DE 132.000 INSERCIONES EN ESPAÑA

Durante esta primera década, el programa 'Incorpora' ha facilitado 132.443 puestos de trabajo en España. De estas inserciones, el 52% son mujeres y el 48% hombres. En cuanto a los colectivos, el 3*% se corresponde con personas con alguna discapacidad, y el 70%, con personas en situación o riesgo de exclusión social.

En estos diez años, 'Incorpora' ha promovido este número de inserciones laborales gracias a la colaboración de 40.930 empresas y a la implicación de 364 entidades sociales de toda España.

RECONOCIMIENTOS INCORPORA POR EL COMPROMISO EN LA INCLUSIÓN LABORAL

En el marco de la celebración de los diez primeros años del proyecto de la Obra Social 'la Caixa', en la tarde de este miércoles se celebrará un acto en el Espacio Cultural CajaCanarias que reconocerá a todas las empresas, organizaciones e instituciones que forman parte de la amplia red 'Incorpora' y que contribuyen a construir una sociedad más justa, solidaria y cohesionada.

El acto será presentado por el periodista Miguel Ángel Daswani y también asistirán, y serán los encargados de entregar los reconocimientos, Cristina Valido, consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias; Juan Ramón Fuertes, director territorial de CaixaBank en Canarias, y Marc Simón, director corporativo del Área Social de la Fundación Bancaria 'la*Caixa'.