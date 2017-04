Save the Children denuncia aumento de la violencia y la explotación infantil a causa de la sequía en Somalia

Etiquetas

Más de un millón de niños somalíes se enfrentan, además de la escasez de comida y agua, a altos niveles de angustia psicológica, violencia, trabajo forzoso y separación familiar debido al impacto de la sequía que, según ha denunciado Save the Children, afecta a casi 3 millones de niños, de los cuales más de 360.000 sufren desnutrición aguda.

La ONG alerta de que desde que comenzó la sequía, sus trabajadores han detectado cambios en el comportamiento de los niños, que han desarrollado comportamientos agresivos. Además, la violencia contra los menores ha aumentado cerca de dos tercios y los niños corren un mayor riesgo de ser víctimas de una violación o de abusos sexuales.

El director de Save the Children en Somalia, Hassan Saadi Noor, ha declarado que los menores son cada vez más vulnerables y que "es alarmante que sufran enormes problemas psicológicos mientras luchan contra el hambre". Noor asegura que corren un alto riesgo de sufrir explotación y que están aumentando los casos de violaciones y palizas a niños y niñas.

Noor ha asegurado que los trabajadores humanitarios de Save the Children necesitan "hacer todo lo posible para asegurar que los niños no se separen de sus familias y que permanezcan en el colegio, el lugar más seguro para ellos". "Cuando no es posible, debemos trabajar para proporcionar refugios seguros, con protecciones básicas y ofrecer apoyo emocional a las víctimas", ha defendido.

Con respecto al riesgo de abandono escolar de cientos de miles de niños, Noor ha concluido que "es imprescindible que los niños no abandonen la escuela, de lo contrario perderemos gran parte de los progresos realizados en Somalia durante los últimos años en términos de matriculación escolar".