(AMPLIACIÓN) ESTIBADORES. LOS SINDICATOS ANUNCIAN HUELGAS EN RECHAZO AL NUEVO DECRETO

La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) anunció este viernes que los sindicatos de la estiba van a presentar nuevos preavisos de huelga en respuesta a la aprobación del nuevo real decreto ley que liberaliza el sector.Así lo advierte la CETM en un comunicado, en el que denuncia que “la norma que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros no ha sido enviada ni a los sindicatos ni a la patronal, justo lo contrario del compromiso que adquirió el Gobierno”. “Los trabajadores de la estiba se sienten engañados y rechazan de manera absoluta y enérgica el nuevo real decreto ley aprobado hoy en el Consejo de Ministros”, añade el comunicado.En esta línea, considera que “se trata, una vez más, de una postura autoritaria y abusiva, que no responde al consenso que decían perseguir ni al diálogo social que promulga Europa”. “Si, como sospechan los trabajadores, el texto es prácticamente idéntico al rechazado el 16 de marzo en el Congreso, se trata de una norma que no protege la totalidad de los empleos ni la profesionalidad de la estiba, como también se comprometió el Gobierno, y que no responde a la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles sino al de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales”, prosigue la nota.Pese a ello, los sindicatos esperarán a analizar el texto del real decreto, cuando lo remita el Gobierno, para tomar una decisión definitiva sobre si ejercen o no el derecho a la huelga.Del mismo modo, explica que se van a establecer contactos con todos los grupos parlamentarios para solicitarles el rechazo a esta iniciativa del Gobierno, que “esconde un expediente de regulación de empleo para más de 6.000 trabajadores organizados y con capacidad de negociación colectiva”.Por todo ello, la CETM concluye que “a pesar de los múltiples ofrecimientos de diálogo y consenso hechos por los estibadores, incluso del acuerdo alcanzado por trabajadores y patronal, el ministro de Fomento ha preferido seguir adelante con un plan opaco del que, a día de hoy, se desconoce su fundamento”.