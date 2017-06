(AMPLIACIÓN) ESTIBADORES. LOS SINDICATOS MANTIENEN LAS HUELGAS A LA ESPERA DE CONOCER LA RESPUESTA DE ANESCO A SU ÚLTIMA PROPUESTA

Etiquetas

- La patronal no responderá hasta el viernes, tras reunir a su asamblea. La reunión celebrada este martes entre sindicatos y la patronal del sector de la estiba Anesco finalizó sin acuerdo, por lo que se mantiene la huelga convocada para mañana y el jueves, de 24 horas, a partir de las 8.00 horas.Así lo explicó el coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, al término de la nueva reunión celebrada este martes en la que, según apuntó, los sindicatos trasladaron una nueva propuesta a la patronal Anesco.Dicha propuesta contempla aplicar ya de forma inmediata una rebaja salarial del 5% en las empresas que acepten la subrogación de los trabajadores, además de constituirse como centro portuario de empleo. Asimismo, se abriría un plazo hasta el 30 de septiembre para cerrar el acuerdo definitivo en el que se aplicaría ya la rebaja salarial del 10%.Durante ese periodo, en el que se analizaría la situación de cada puerto, los sindicatos se comprometerían a no convocar nuevas huelgas mientras que las empresas deberían garantizar la estabilidad de los puestos de trabajo.La patronal Anesco ha convocado una asamblea extraordinaria este viernes para dar su respuesta a esta propuesta de los sindicatos, quienes, sin embargo, han decidido mantener la huelga hasta conocer la posición de las empresas. “Queremos que se haga bueno lo que dijeron en prensa de la garantía del empleo”, explicó Goya, quien añadió que “nos sorprende que digan públicamente que están dispuestos a dar el 100% del empleo y luego, cuando lo planteamos en la mesa, dan 20.000 disculpas para no hacerlo”.Preguntado por una posible intervención del Gobierno en el conflicto, lamentó que “la posibilidad del Gobierno era haber intervenido de forma previa con el decreto ley porque ahora depende específicamente de la voluntad de las empresas”.Por último, aseguró que “nos preocupa enormemente” el efecto que van teniendo los paros en los puertos y el posible abandono de algunas compañías. “Ya dijimos que eso podía ocurrir”, concluyó.Junto a las huelgas de 24 horas de esta semana, los sindicatos tienen previsto realizar paros los días 19, 21 y 23 de junio, en este caso solo en las horas impares.Las tres primeras jornadas de paros, celebradas el pasado lunes, miércoles y viernes, discurrieron sin incidencias destacables y fueron secundados prácticamente por la totalidad de los estibadores. Según el Ministerio de Fomento, generaron unas pérdidas de más de 36 millones de euros.