UGT ASEGURA QUE LA HUELGA GENERAL ES UNA POSIBILIDAD “ABIERTA”

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, aseguró este lunes que la posibilidad de convocar una huelga general “está abierta” y es una apuesta que “no la hemos cerrado de ninguna de las maneras”.En un desayuno informativo para exponer los retos a los que se enfrenta el sindicato en el nuevo año, Álvarez indicó que el proceso de movilizaciones “va a ir adelante, sin ningún lugar a dudas”, incluso “simbólicamente vamos a ir manteniéndolas”, aunque puntualizó que de momento no hay fecha prevista ni cerrada tras la que tuvo lugar a mediados del pasado mes de diciembre y que calificó de “positiva”.“En función de si nos empezamos a mover en reformas, iremos viendo la intensidad y cómo van a ir a las movilizaciones”, explicó, para agregar que éstas vendrán de la mano de los Presupuestos, puesto que “en la medida en que vayamos viendo cuáles son las propuestas presupuestarias que aparecen, es donde vamos a tener más opción de empezar a hacer movilizaciones de más calado”.Álvarez argumentó que no ha habido negociación con el Gobierno para el salario mínimo, ni para las pensiones, ni en materia de protección social, porque no se ha producido un debate.“Lo que no puede ser es que alguien piense que va a continuar convirtiendo la negociación en una foto, porque eso no va a ser posible”, subrayó.