Auvasa no acepta la propuesta de los trabajadores, que se plantean paros indefinidos

Vélez alega criterios "técnicos" para rechazar las demandas de los trabajadores y pide que se trate la situación de la empresa de manera "global" y no solo abordando el "conflicto" de los calendarios

Auvasa no ha aceptado la propuesta de los trabajadores que han anunciado que se reunirán el viernes para trasladar a la Asamblea las medidas a tomar y entre las que deslizan, como ya anunciaron la semana pasada, la posibilidad de convocar paros indefinidos para llegar a una solución definitiva en un conflicto que lleva ya cerca de mes y medio sin solucionarse.

Así lo ha trasmitido uno de los portavoces del Comité de Empresa, José Luis Bustelo, en declaraciones a Europa Press, después de mantener una reunión de cerca de cuatro horas con Auvasa y el concejal responsable de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Luis Vélez, que ha concluido sin "acuerdo".

"Es un diálogo de sordos", ha puntualizado Bustelo que se ha mostrado "cansado" de reuniones que no "conducen" a nada por la escasa "voluntad" de la empresa para llegar a un "acuerdo".

"Hemos presentado una propuesta con una distribución diferente de las cargas de trabajo, dando el mismo servicio y sin aumentar el personal y lo único que nos han dicho es que es inviable, pero sin darnos los motivos", ha incidido Bustelo para anunciar una reunión del Pleno del Comité de Empresa el próximo viernes para decidir cuál es el siguiente paso a dar.

"No nos han emplazado para ninguna nueva reunión", ha añadido Bustelo para avanzar que, aunque tienen que convocar Asamblea, posiblemente el lunes, para ratificar lo que se acuerde en el pleno, si bien ha advertido que cuentan con el "respaldo" de los trabajadores para convocar un calendario de "paros totales".

"Podemos llevar todo esto a los tribunales, hay que estudiarlo también, pero de momento nuestros compañeros nos han dicho que adelante, que convoquemos un calendario de paros, aunque lo tenemos que ratificar en la Asamblea", ha insistido.

Desde el Ayuntamiento, Luis Vélez ha reconocido que no ha habido acuerdo y que se ha rechazado la propuesta siguiendo criterios "técnicos". "Es inviable porque no garantiza el mismo servicio y eso es fundamental para nosotros", ha puntualizado el concejal que si bien reconoce que "no está muy claro" si las demandas pueden conllevar un aumento del coste, entiende que ese no es el principal "problema".

"Es una propuesta que perjudica a los conductores, con más salidas de línea que las que tienen habitualmente", ha insistido Vélez para confirmar que también se han abordado otros "retos" que tiene la empresa como la aplicación de la sentencia del Supremo sobre el descanso de los 30 minutos, la "imprescindible" reordenación de líneas para "mejorar" el servicio, las nuevas tarifas para tratarlos todos de una manera "global" y no "quedarse" solo con el "conflicto" de los 94 tríos.

CALENDARIOS

Vélez ha insistido en que hay que intentar mejorar los calendarios "en la medida de lo posible" de cara a este año, pero también establecer unas pautas "claras" de cara a próximos ejercicios para no estar todos los años con este "debate".

"Hemos quedado en darnos un tiempo para volver a hablar, el diálogo es siempre positivo y por ganas no va a quedar", ha señalado Vélez para dejar claro que la reunión de hoy no era para presentar una "contrapropuesta" y sí para dar una "respuesta" a lo que los trabajadores habían "demandado".

Por último, el responsable del área en el Consistorio vallisoletano ha señalado la oferta que se ha hecho en la reunión para crear un "grupo de trabajo" para "valorar" qué se puede "mejorar" de los calendarios para el próximo año y establecer "criterios" futuros.