CCOO admite un "acercamiento" en la huelga de comedores escolares pero dice que "no se ha llegado al acuerdo"

Después de que la Junta de Andalucía haya anunciado un "principio de acuerdo" entre los representantes de Aramark S.L. y de las plantillas de los 32 comedores escolares que dicha empresa gestiona en la provincia de Sevilla, al objeto de desconvocar la huelga de cuatro días que se celebra esta semana, la unión provincial de CCOO ha admitido un "avance y cierto acercamiento" en la reunión celebrada este martes, pero ha avisado de que "no se ha llegado a ningún acuerdo, no se ha firmado nada y no se ha desconvocado" el paro técnico.