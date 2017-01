CIUDADANOS NO APOYARÁ LA HUELGA EDUCATIVA DEL 9 DE MARZO

Etiquetas

La portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, Marta Martín, manifestó este jueves que su partido no apoyará la huelga que diferentes organizaciones han convocado en el sector educativo para el próximo 9 de marzo para que el Gobierno retire el recurso en el Tribunal Constitucional que pretende impedir que el Congreso tramite una iniciativa legislativa encaminada a suspender la Lomce.Martín realizó estas declaraciones durante la presentación del Programa de Refuerzo Educativo para la lucha contra el Fracaso Escolar (Prefe) que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados y en el que estuvo acompañada por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera; el portavoz de Economía del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Toni Roldán, y el responsable de la Oficina Económica del Ciudadanos, Luis Garicano.La portavoz de la formación naranja en la Comisión de Educación de la Cámara Baja declaró que a pesar de que “nosotros respetamos el derecho a huelga” no apoyarán la movilización, puesto que “somos un partido más de negociaciones y de construcción de soluciones que de manifestaciones sin propuestas”.En este sentido, argumento que “lo urgente es hacer propuestas constructivas para tener una nueva ley cuanto antes que permita derogar esta ley (Lomce) que no nos gusta tampoco”, pero que “hoy por hoy no se puede derogar”.Por último, hizo hincapié en que “hay un foro abierto” y ellos prefieren “plantear o hacer un trabajo parlamentario y un trabajo con la comunidad educativa antes que salir a la calle”.