FORN CRITICA LA INCAPACIDAD DE COLAU PARA RESOLVER LA HUELGA EN EL METRO

El portavoz del Grupo Municipal Demócrata en el Ayuntamiento de Barcelona, Joaquim Forn, criticó hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ la incapacidad del gobierno de la Ada Colau para solucionar la huelga en el metro cada lunes laborable y que esta semana ha llegado a su sexta convocatoria.En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Forn, que fue presentado por el exalcalde Xavier Trias, reconoció “problemas enquistados” pero denunció “una falta de conocimiento de lo que es Transports Metropolitans” y “haber prescindido de algunas personas de la dirección que sumaban y que tenían un conocimiento, que eran respetadas dentro de la empresa y que la nueva dirección no ha tenido en cuenta”. Forn recordó que, ante unos “sindicatos difíciles, por decirlo de una manera suave”, su grupo municipal fue capaz de llegar a acuerdos. “En los cuatro años que estuvimos en el gobierno, siempre anunciaron huelgas coincidiendo con el Mobile World Congress y nunca se llevaron a cabo. Hay una cosa que se llama tener capacidad de negociación y tener mano izquierda”, apuntó.El líder demócrata afeó que “no ha habido ninguna palabra por parte de la alcaldesa ni de su equipo de gobierno hacia las personas que la sufren” y cifró las seis jornadas de huelga en “casi dos millones de viajes que se han dejado de prestar” y destacó su “repercusión económica importantísima”. Además, lamentó que el fraude en el bus por parte de personas que no pagan billete “ha aumentado un 20%” y que esto asciende a “3,5 millones de euros”.Entre sus críticas al actual equipo de gobierno municipal de la capital catalana, destacó el modelo económico que aplica el consistorio encabezado por el partido de En Comú, un modelo de “base ideológica” en el que impera el “decrecimiento” y donde “el beneficio es pecado”. Forn también criticó que “la distribución de rentas es imposible porque no hay rentas que distribuir”. En este sentido lamentó no haber podido compartir todavía con el equipo de gobierno la propuesta de salario mínimo de ciudad que llevan tiempo defendiendo. Y es que, según el líder del PDCat en Barcelona, el modelo de gobierno que está llevando a cabo el actual consistorio es el de “ellos contra nosotros”.En cuanto a infraestructuras y movilidad, criticó el proyecto de las superislas del Poblenou, y el de unir las líneas del Tramvía por la Diagonal desoyendo la opinión de los vecinos y estudios de la Universidad de Barcelona y no teniendo en cuenta el ratio coste-beneficio. Y sobre el parón en las obras del túnel de Glóries, ha dicho que el consistorio lo ha llevado a cabo después de 13 meses no haciendo caso a informes de obra que lo recomendaban y en los que indicaban un sobrecoste por encima del presupuesto.Forn tampoco dejó pasar la oportunidad para arremeter contra “la permisividad con el incivismo” que está teniendo el actual equipo de gobierno, así como la “turismofobia” que, a su juicio, está fomentando y que provoca una pérdida de talento e inversión. Preguntado por unas posibles primarias en su partido para elegir candidato para las próximas elecciones municipales, Forn bromeó que en la sala había “unos cuantos” que ya se habían postulado y se mostró a favor para “buscar el mejor candidato para ganar las elecciones”. Y afirmó que “sería un desastre” si solo se presentara él porque querría decir que falta gente en su partido.