Defensa do Ensino Público llama a la huelga el 16 de febrero por la "derogación total" de la Lomce y no "un maquillaje"

Galicia acogerá 16 manifestaciones y concentraciones para reclamar una educación "laica, gratuita, universal y democrática"

La Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público ha hecho un llamamiento este jueves a los estudiantes gallegos para que secunden la jornada de huelga del próximo 16 de febrero, y participen en las movilizaciones para exigir la "derogación total" de la Lomce, y no un mero "maquillaje".

En sendas ruedas de prensa, celebradas en Vigo y A Coruña, responsables de CIG-Ensino, del colectivo estudiantil Erguer y de Anpas de colegios públicos, han subrayado la necesidad de mantener la "presión social" porque ni la Lomce ni las reválidas están derogadas, sino "suspendidas".

Así, tanto Marta Dacosta como Suso Bermello, del sindicato nacionalista, han advertido de que, aunque las movilizaciones previas han hecho "recular" al Ministerio, el PP "tiene una voluntad decidida de continuar con la Lomce", por eso han incidido en la importancia de una derogación "total", para "partir de cero".

Por otra parte, la CIG también exige acabar con los recortes en la educación pública, restablecer los derechos de los profesores y otros profesionales, y, en definitiva, garantizar una educación "laica, gratuita, universal y democrática".

"PACTOS FRAUDULENTOS"

Además, han rechazado "pactos por la educación fraudulentos" que, a su juicio, tienen "un engaño de partida", porque se basan en la Lomce, y no pretender derogar sino maquillarla".

"Eso no nos vale", ha apostillado la portavoz de la Federación Olívica de Anpas, Maika Rivas, quien ha subrayado que la Lomce sigue "dormida" pero no ha desaparecido, y ha exigido ya no solo un cambio legislativo, sino "un cambio en el modelo de educación".

Finalmente, los portavoces de Erguer han llamado a los estudiantes a "vaciar las aulas" el próximo 16 de febrero, contra una ley "impuesta a espaldas de la comunidad educativa", "pensada para las élites", y "que discrimina la lengua gallega", al tiempo que han mostrado también su rechazo al llamado decreto '3+2' de la enseñanza universitaria.

MOVILIZACIONES

Galicia acogerá, en esa "jornada de lucha", 9 manifestaciones, que saldrán a las 12.00 horas, en: Vigo (Praza América), A Coruña (Praza de Vigo), Ferrol (delegación de la Xunta), Santiago (Alameda), Ourense (Subdelegación del Gobierno), Pontevedra (Praza da Peregrina), Lugo (Praza do Seminario), Melide (IES de Melide), y Ribeira (IES nº1).

Asimismo, habrá concentraciones en Boiro, O Barco, Vilagarcía, Caldas, Moaña, Cangas y Ponteareas; así como concentraciones a las 19.00 horas en Vigo (MARCO), Pontevedra (Praza da Peregrina), Santiago (Praza Roxa), Lugo (IES Nosa Señora dos Ollos Grandes), A Coruña (Praza de Pontevedra), Ferrol (Praza de Amada García), Ourense (Xardíns do Padre Feijóo) y Cangas (Praza do Concello).