ESTIBADORES. ANESCO PIDE LA DESCONVOCATORIA DE LAS HUELGAS Y LA AYUDA DEL GOBIERNO

La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) apeló este martes a la responsabilidad de las organizaciones sindicales para que retomen el diálogo y desconvoquen las huelgas.Así se expresa la patronal de la estiba en un comunicado, donde pide también que cesen las acciones de huelgas ilegales selectivas encubiertas y que se garantice la estabilidad del sector durante las negociaciones.Por otro lado, solicita la ayuda del Gobierno para solucionar el conflicto generado con la entrada en vigor del real decreto que da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.También pide la intervención de las Administraciones Públicas (Ministerio de Fomento, Inspección de trabajo y Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) para que velen por el cumplimiento de la legalidad vigente y eviten los paros encubiertos.Además, asegura que ofrece la garantía en el empleo y el mantenimiento de sus condiciones a los trabajadores actuales de las Sagep. “No debe ser, por tanto, la petición de subrogación convencional el motivo de las convocatorias de huelga, ni de las diferentes medidas de presión, puesto que es aceptada por la representación de las empresas”, afirma.A este respecto, advierte de que el compromiso de garantía en el empleo y el mantenimiento de las condiciones actuales no puede alcanzar a trabajadores que todavía no lo son.Asimismo, denuncia que la propuesta sindical presentada la pasada semana en la reunión de la comisión negociadora en relación al compromiso de obligar a permanecer en las actuales Sagep a las empresas asociadas de Anesco e incrementar la obligatoriedad legalmente establecida de contratar al 75% de los trabajadores actuales, podría vulnerar, tras estudio de la asesoría legal, el derecho a la competencia.Por este motivo, considera que no es viable suscribir las pretensiones sindicales ya que podría acarrear “inasumibles responsabilidades personales y empresariales”. Anesco recuerda que las posibles sanciones por adoptar este tipo de acuerdo pueden ascender al 10% de la facturación de cada una de las compañías, junto a multas individuales a cada persona física interviniente de hasta 60.000 euros. Por último, explica que ha propuesto abrir simultáneamente la negociación puerto a puerto para definir las mejoras operativas que se deben implementar, según lo pactado, para mantener la competitividad de los puertos españoles en el mercado marítimo internacional.