ESTIBADORES. PUERTOS DEL ESTADO CONFIRMA QUE EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA ES TOTAL A EXCEPCIÓN DE CARTAGENA

Etiquetas

Las autoridades portuarias han constatado que el seguimiento de los paros está siendo prácticamente total en las 28 Autoridades Portuarias, con la excepción del puerto de Cartagena donde no se ha secundado.Según los datos facilitados por las Autoridades Portuarias, la huelga se está llevando a cabo, en el primer turno de trabajo, de acuerdo con los términos establecidos en la convocatoria, es decir, se está parando en las horas impares y trabajando en las pares, no habiéndose registrado incidentes reseñables.Al mismo tiempo, apuntan que se están respetando los servicios mínimos decretados en la resolución del Ministerio de Fomento, sin que se hayan constatado bajos rendimientos en las horas pares. Esto supone que estos servicios se están cumpliendo con normalidad, en particular los tráficos de pasajeros con las islas, con Ceuta y Melilla, y los interinsulares.Por otro lado, Puertos del Estado explica que las navieras y los terminalistas han reducido al mínimo los trabajos para hoy (por ejemplo, en Barcelona y en Algeciras, -en la terminal de APMT- no hay ninguna operativa prevista). Sin embargo, indica que la terminal TTI en Algeciras ha solicitado 7 manos que desarrollan su actividad según la convocatoria (huelga en horas alternas).En cuanto a los escasos incidentes, explica que en el puerto de Motril, en un buque que cubre la línea con Tánger no se han cumplido los servicios mínimos, y que en el puerto de Ferrol los estibadores han impedido la operativa de un buque.