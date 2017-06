ESTIBADORES. CONVOCADAS DOS JORNADAS DE 24 HORAS DE HUELGA EL MIÉRCOLES Y EL JUEVES

Etiquetas

- Patronal y sindicatos se volverán a reunir el martes. Los más de 6.000 estibadores que trabajan en los puertos comerciales españoles están llamados el próximo miércoles y el jueves a sendas jornadas de 24 horas de huelga, a partir de las 8.00 horas, que, como en los paros parciales de esta pasada semana, no afectarán al transporte de pasajeros en líneas regulares.Estos paros, convocados por los sindicatos CETM, UGT, CCOO, CIG y CGT, se producen por la falta de garantía del 100% del empleo por parte de la patronal Anesco tras la aprobación del decreto de regulación de la estiba.Para tratar de poner fin al conflicto, la patronal y los sindicatos tienen previsto volver a reunirse este martes, tras no hacerlo desde la semana anterior al inicio de las huelgas.Las tres primeras jornadas de paros, celebradas el pasado lunes, miércoles y viernes, discurrieron sin incidencias destacables y fueron secundados prácticamente por la totalidad de los estibadores.Según el Ministerio de Fomento, estas tres jornadas de paros parciales ocasionaron unas pérdidas de 36 millones de euros, a razón de 12 millones al día.De estos 12 millones de euros de pérdidas por jornada de huelga, 2,5 millones corresponden al transporte terrestre, tanto viario como ferroviario, y 5 millones a las compañías estibadoras. Las otras pérdidas se reparten entre el resto de la comunidad portuaria.Junto a las huelgas de 24 horas de esta semana, los sindicatos tienen previsto realizar paros los días 19, 21 y 23 de junio, en este caso solo en las horas impares.Los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento protegen las operaciones que afecten a mercancías perecederas, o peligrosas, cuya permanencia en el puerto pueda representar un riesgo grave para personas o instalaciones.También los servicios que sean necesarios para garantizar el abastecimiento, la atención sanitaria y los suministros especiales y esenciales a los territorios insulares, Ceuta y Melilla.Además, contemplan los servicios en el caso de operaciones en buques mixtos, con objeto de no afectar al servicio de pasajeros de línea regular y los servicios que sean necesarios para atender a situaciones de emergencia o siniestros en buques o mercancías.Por último, en los días de paros en horas impares, se exige el porcentaje necesario del servicio para garantizar un rendimiento no inferior al 50 % del promedio del año natural anterior en jornada comparable (horario y tipo de mercancía).En España, el 78% de las importaciones y el 57% de las exportaciones se hacen a través de la red de puertos comerciales; por lo que la economía es especialmente sensible a la continuidad de la actividad portuaria.