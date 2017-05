ESTIBADORES. ANESCO DENUNCIA QUE SE HA INICIADO UNA NUEVA HUELGA ENCUBIERTA EN LOS PUERTOS

Etiquetas

- Considera irresponsable y extremadamente grave” que el Gobierno no les haya consultado el nuevo decreto. La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) denunció este miércoles que los estibadores han iniciado una nueva huelga encubierta en los puertos españoles.En una nota de prensa emitida tras la reunión de la Comisión Paritaria Sectorial Estatal que tenía por objeto mediar ante el preaviso de huelga convocado en el sector de la estiba, la patronal lamenta que “no ha sido posible alcanzar ningún acuerdo, puesto que se continúan realizando intolerables medidas de presión, con bajadas de rendimiento en la mayoría de las terminales españolas”.Además, añade que “este acto de huelga ilegal perjudica gravemente a las empresas del sector y al conjunto del sistema portuario”. “Resulta imposible dialogar ante este tipo de prácticas”, sentencia.Por otro lado, Anesco lamenta no haber podido participar en el proceso para la aprobación y convalidación del nuevo real decreto ley por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías.“En ningún momento, las empresas del sector han podido expresar su posición, faltándose al compromiso adquirido tras la propuesta de mediación”, afirma la patronal, que considera “irresponsable y extremadamente grave el hecho que no se les haya trasladado previamente, ni requerido su posicionamiento, antes de la tramitación de un cambio legal de esta relevancia”. Por último, exige su participación activa en el desarrollo reglamentario que debe iniciarse, con objeto de que pueda recoger aportaciones, así como el principio de acuerdo suscrito entre Anesco y las organizaciones sindicales, con fecha 27 de marzo.