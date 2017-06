ESTIBADORES. EL GOBIERNO CONFÍA AÚN EN UN ACUERDO CON LOS ESTIBADORES QUE EVITE LA HUELGA

Etiquetas

El secretario de Estado de Infrastructuras,Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, dijo hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ que aún confía en que la patronal y los estibadores puedan llegar a un acuerdo y desconvoquen "lo antes posible" las tres jornadas de huelga previstas para la semana que viene. La protesta amenaza con colapsar los puertos españoles.En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, Gómez-Pomar animó a los empresarios y a los sindicatos “que se reúnan tantas veces como sea posible, que se abandonen las medidas de presión en los puertos”, porque insistió que la huelga en los puertos españoles “es muy dañina para la economía, y para todas las empresas”. El secretario de Estado de Infrastructuras, Transporte y Vivienda remarcó que un acuerdo entre patronal y estibadores sería una notícia muy satisfactoria para todos.Gómez-Pomar dijo que lo que necesitan los puertos españoles es “tranquilidad”, “trabajo” y aseguró que “los mimbres del acuerdo del decreto-ley están ahí para que se pueda alcanzar un pacto satisfactorio para todos”. El secretario de estado presentó la conferencia de la comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, que también animó a las partes a sentarse a dialogar para conseguir un acuerdo. Bulc explicó que se ha reunido más de ocho veces con los sindicatos de puertos, y aseguró que “comprenden la necesidad de los cambios” en la normativa aunque “también se acordó que los detalles del acuerdo, las condiciones, se pactarían en el marco del diálogo social”.La comisaria europea reclamó a todas las partes que no abandonen la mesa de negociación. “Los sindicatos me han prometido que no abandonarán la mesa de negociación porque considero que la huelga no es la manera de encontrar una solución al conflicto. La via de solución es el diálogo”, dijo. Bulc confía también en que se pueda llegar a una solución pactada al conflicto porque “las empresas y los puertos son los principales afectados” y remarcó que los puertos españoles se tienen que modernizar y actualizar su regulación si no quieren perder competitividad.Los estibadores mantienen de momento la convocatoria de huelga para la semana que viene. Estan previstos paros el lunes, miércoles y viernes. El sector se levantó ayer de mesa de negociación con la patronal porque considera que en las últimas horas ha habido un cambio de actitud y la patronal no les garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo y las condiciones con la implantanción de la nueva normativa que pretende liberalizar el sector de la estiba en España como dicta la Unión Europea.