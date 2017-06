ESTIBADORES. ANESCO PRESENTA ESTE MARTES UNA NUEVA PROPUESTA TRAS RECHAZAR LA DE LOS SINDICATOS POR MOTIVOS LEGALES

Etiquetas

- Siguen convocadas 10 jornadas de huelga. La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) remitirá hoy a las organizaciones sindicales una nueva propuesta tras rechazar la última de los sindicatos sin someterla a votación por motivos legales.Anesco tomó dicha decisión en función de un informe jurídico preparado por el despacho de Garrigues que detectó varios problemas legales de competencia y relacionados con el decreto de la estiba aprobado recientemente por el Gobierno.Uno de los problemas es que la propuesta sindical supone una discriminación a diferentes empresas en el coste retributivo, en función de si abandonan o no la Sagep, por lo que no es legal aceptar la propuesta de reducir las retribuciones un 5% a determinadas compañías.Otra de las barreras legales para Anesco es la creación de un comité de coordinación de las Sagep, Comités Portuarios de Empleo y empresas estibadoras, para la regulación de las actividades formativas, prácticas, de traslado, de subrogación, de ingresos y contratación. Asimismo, el informe detectó problemas con la atribución de la competencia exclusiva para la selección y contratación del personal a las Sagep y los Comités Portuarios. Por su parte, los sindicatos consideran que Anesco no tiene voluntad real de negociar, ya que sostienen que su propuesta cumple la ley.En total siguen previstos otros 10 días de paros parciales, en las horas impares, entre mañana, miércoles 21 de junio, y el 7 de julio. De momento, los sindicatos han llevado a cabo ya seis días de huelgas, dos de 24 horas y seis en horas impares, la última de ellas ayer, lunes.