ESTIBADORES. ANESCO RECHAZA LA PROPUESTA SINDICAL POR MOTIVOS LEGALES

Etiquetas

La asamblea de la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) ha rechazado la última propuesta sindical sin someterla a votación, tras haber analizado un informe jurídico preparado por el despacho de Garrigues que ha detectado varios problemas legales de competencia y relacionados con el decreto de la estiba aprobado recientemente por el Gobierno.Según informa Anesco, uno de los problemas es que la propuesta sindical supone una discriminación a diferentes empresas en el coste retributivo, en función de si abandonan o no la Sagep, por lo que no es legal aceptar la propuesta de reducir las retribuciones un 5% a determinadas compañías.Otra de las barreras legales es la creación de un comité de coordinación de las Sagep, Comités Portuarios de Empleo y empresas estibadoras, para la regulación de las actividades formativas, prácticas, traslado, subrogación, de ingresos y contratación. Asimismo, el informe ha detectado problemas con la atribución de la competencia exclusiva para la selección y contratación del personal a las Sagep y los Comités Portuarios.Ante esto, la patronal recuerda la imposibilidad de realizar este tipo de prácticas que pueden llegar a ser sancionadas con multas de hasta el 10% de la facturación de cada empresa interviniente y de hasta 60.000 euros a las personas directamente implicadas.No obstante, manifiesta “su firme voluntad” de alcanzar acuerdos a la mayor brevedad posible, por lo que anuncia que el próximo martes enviará a las organizaciones sindicales una nueva propuesta, con objeto de que pueda ser considerada por los representantes de los trabajadores.Finalmente, hace un llamamiento a la responsabilidad de las organizaciones sindicales para que desconvoquen las huelgas programadas y permitan “un marco razonable de diálogo”.Tras la convocatoria de ocho nuevas jornadas de huelga, en total hay previstos once días de paros parciales, en las horas impares, entre el 19 de junio y el 7 de julio.