ESTIBADORES. EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA CAE HASTA 27,8%

El seguimiento de los paros alternos convocados por los sindicatos se ha situado en el 27,8% de los estibadores llamados a trabajar, porcentaje notablemente inferior a la repercusión en días anteriores, en los que secundaron la huelga el 97% de los trabajadores, según informó este miércoles Autoridades Portuarias,Los paros sólo se están realizando selectivamente en aquellas empresas que no han suscrito compromisos con los sindicatos de manera unilateral.De esta forma, en los puertos donde los terminalistas han firmado compromisos como en Bahía de Algeciras -APMT-Maersk y TTIA-, Barcelona -APMT-Maersk, Grimaldi, Autoterminal, Best, Balearia, Coma i Riba, Ergransa, Hijos de José María Masiques, Sammer y Setram-, Las Palmas -OPCSA-MSC, y La Luz-Boluda-, o Valencia -Noatum, MSA, APMT-Maersk, VTE, Trasmediterránea y Grimaldi- no se han producido paros.En este sentido, apuntó que en Valencia y Barcelona sólo se hace huelga en los grupos Ership y Bergé, "lo que hace bajar el seguimiento al 8%". En el conjunto de Autoridades Portuarias se han nombrado de turno normal y especial 1.849 trabajadores, de los que 59 han sido servicios mínimos. Así, del número de trabajadores nombrados han seguido la huelga un total de 449, con lo que, si se tienen en cuenta los servicios mínimos, el seguimiento de la huelga alcanza el 27,8%.