ESTIBADORES. PUERTOS DEL ESTADO CONFIRMA EL SEGUIMIENTO MAYORITARIO DE LA HUELGA Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS MÍNIMOS

Puertos del Estado sitúa el seguimiento de la huelga de estibadores próximo al 100%, salvo en las Autoridades Portuarias de Cartagena; y en las de Motril y Vilagarcía, donde no se han nombrado efectivos al no haber buques en operación.En una nota de prensa, Puertos del Estado explica que durante las horas de actividad se han reportado ritmos de trabajo normales sin que se hayan constatado bajos rendimientos en estas horas.Asimismo, considera que la jornada de huelga está transcurriendo sin incidencias de relevancia, salvo en Las Palmas, puerto en el que se ha reportado un rendimiento inferior, en torno al 50% del habitual en los servicios mínimos.En el conjunto de las Autoridades Portuarias se han nombrado 1.518 efectivos, de los que 1.394 han seguido la huelga. También existen turnos especiales (fuera de horario normal) para atender determinados tráficos donde la tónica general es prácticamente igual a los turnos marcados como “normalizados” (los trabajadores afectados por estos turnos son 311, secundando la huelga 281).Por otro lado, las autoridades portuarias ratifican el cumplimiento de los servicios mínimos, fijados en el 100%, en los tráficos de abastecimiento a las islas, Ceuta y Melilla y también en el tráfico interinsular tanto de mercancías como de pasajeros.De hecho, señalan que “en el día de hoy se aprecia mayor confianza de los operadores portuarios debido al efectivo cumplimiento de los servicios mínimos, así como al hecho de que se están alcanzando rendimientos operativos normales durante las horas de no huelga”.Por dicha razón, los nombramientos (estibadores llamados a trabajar) efectuados en el primer turno de hoy se han visto incrementados en un 36% con respecto a la jornada de huelga del lunes 5 de junio. Fueron 1.113 estibadores nombrados el pasado lunes, frente a los 1.518 de hoy. Es significativo el caso de Algeciras, que ha pasado de 101 efectivos trabajando el lunes, a 411 efectivos en el día de hoy.