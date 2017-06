ESTIBADORES. LA HUELGA SEGUIRÁ PERO SOLO EN LAS EMPRESAS QUE NO ACEPTEN GARANTIZAR EL EMPLEO

Etiquetas

Los sindicatos de estibadores han rechazado la última propuesta de la patronal Anesco por lo que mantienen la huelga, aunque aseguran que no se ejercerá sobre las compañías que se comprometan a garantizar la totalidad de los puestos de trabajo y tengan una disposición a la negociación real.A este respecto, en un comunicado, el sindicato CETM, el mayoritario, explica que los grandes grupos empresariales que operan en España se han desmarcado de la posición oficial de Anesco, regida por un grupo de empresas que no representa la opinión general, debido a la fórmula de decisión de la asociación.Además, destaca que estas empresas han ofrecido a los trabajadores de la estiba “una propuesta que permite recuperar la paz social, deseada por ambas partes, y que sí garantiza la totalidad del empleo”. Por ello, estas empresas, según los sindicatos, aducen que negociarán un acuerdo con esta premisa, bien desde Anesco o bien desde otra organización. “Ejercer el derecho a la huelga no es más que el último recurso que tienen los trabajadores, una vez agotadas todas las vías de negociación; no tiene sentido mantener esta medida de presión a las compañías que demuestren que están, real y efectivamente, comprometidas y abiertas al diálogo y a la negociación”, explica el escrito.En cuanto a la propuesta de Anesco, critica que pese a que “los empresarios han tardado meses en redactarla no recoge la garantía de la totalidad del empleo y no aporta novedades con respecto a los postulados, ya rechazados, en las mesas de negociación”.El principal aspecto de la propuesta de Anesco rechazada por los sindicatos es que vincula la garantía de la totalidad del empleo a la negociación por puertos.“De este modo, no cabe otra interpretación que el nulo interés por llegar a un acuerdo por parte de Anesco, pues cada vez que se vislumbra una posibilidad de acercamiento de posturas la bloquea”, añade el comunicado-.En total siguen previstos otros diez días de paros parciales, en las horas impares, entre mañana miércoles, 21 de junio, y el 7 de julio. De momento, los sindicatos han llevado a cabo ya seis días de huelgas, dos de 24 horas y seis en horas impares, la última de ellas ayer lunes.