ESTIBADORES. EL SEGUNDO TURNO DE TRABAJO Y LOS TURNOS ESPECIALES REGISTRAN UN SEGUIMIENTO DE LA HUELGA DEL 98,6%

El seguimiento de la huelga en el sector de la estiba que se está dando en el segundo turno de este miércoles es parecido al del primer turno, es decir, próximo al 100%. Hay dos puertos, Cartagena y Avilés, que no han tenido operativa en este turno. El puerto de Vilagacía no ha secundado la huelga en este segundo turno y el puerto de Ferrol está siendo secundada al 22%, según informó el Ministerio de Fomento.En un comunicado el ministerio asegura que el porcentaje global de seguimiento de la huelga, computando los turnos de trabajo y los especiales, es del 98,6%, ligeramente inferior al del turno de mañana (99,78%).Señala que en el conjunto de los puertos se han nombrado para el segundo turno 1.203 efectivos (308 trabajadores menos que en el de mañana), de los que 1.075 han seguido la huelga, lo que representa cerca del 99,44% de los trabajadores. Asimismo, en algunos puertos existen “turnos especiales” con horarios distintos de los de 6 horas. Dicho turno especial tiene su razón de ser en la peculiaridad de los tráficos a los que atienden. En dicho turno, el seguimiento de la huelga ha sido inferior, alcanzándose el 90,63%.Con carácter general se están cumpliendo los servicios mínimos decretados. En el global de Autoridades Portuarias se han nombrado 122 efectivos en servicios mínimos.Destaca el cumplimiento de los servicios mínimos, fijados en el 100%, en los tráficos de abastecimiento a las islas, Ceuta y Melilla y también en el trafico interinsular tanto de mercancías como de pasajeros.Los rendimientos alcanzados durante las horas de no huelga son, en general, del 100% respecto a los habituales, por lo que en jornada completa se alcanza el 50%, de acuerdo con lo establecido en los servicios mínimos.En el caso de Las Palmas, puerto en el que los 44 trabajadores nombrados han sido designados como servicios mínimos y en consecuencia deberían prestar servicio durante toda la jornada laboral; Fomento afirma que, sin embargo, "se reporta que el rendimiento ha descendido por debajo del 50%, en lugar del 100% que se debería alcanzar con los servicios mínimos". La jornada de huelga está transcurriendo sin incidencias de importancia, salvo en Las Palmas. Asimismo, en el turno de tarde se ha acentuado el impacto de la huelga sobre la entrega y recepción de camiones en algunos puertos, registrándose colas de 4 horas en la terminal de Best y 5 horas en la de APMT en la Autoridad Portuaria de Barcelona, y colas más moderadas, próximas a la normalidad, en el puerto de Algeciras. En Valencia a primera hora hubo cola de camiones que se ha ido normalizando a lo largo de la jornada.La Autoridad Portuaria de Valencia ha informado de que se ha suprimido el tren diario de mercancías entre Valencia y Madrid, operado por Logitren, debido a retrasos acumulados en la operativa de cargo.