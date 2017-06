ESTIBADORES. LOS SINDICATOS ASEGURAN QUE EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA ES “ABSOLUTO”

Etiquetas

El coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, destacó este lunes que el seguimiento de la huelga de estibadores “es absoluto” por lo que afirmó sentirse “reforzado y refrendado por todos nuestros compañeros.Así se expresó Goya en una rueda de prensa en Tenerife, para valorar el desarrollo de los paros, donde advirtió que “lo normal sería que el nivel de intensidad de las huelgas vaya en aumento” si no se logra el compromiso de las empresas con el mantenimiento del 100% del empleo.A este respecto, lamentó que “tener que convocar huelga es un problema para nosotros ya que no es algo que nos guste hacer” y advirtió sobre el impacto “en aquellos tráficos internacionales que tanto nos ha costado consolidar en nuestros puertos”.Por ello, destacó que los sindicatos han hecho “innumerables esfuerzos” para tratar de evitar los paros creando un marco de negociación que hiciese posible “no estar en este punto”.Además, denunció que “el culpable de esta situación es el Gobierno porque ha posibilitado que las empresas tengan una posición de privilegio” para no garantizar el 100% de los empleos ya que pueden dejar de contar con los estibadores gracias a que el decreto les permite que el despido sea gratuito.“La balanza está absolutamente desequilibrada”, añadió Goya, quien sentenció que “la única fórmula de manifestar nuestro rechazo es ejecutar la huelga”.En cuanto a los paros, destacó que no se han producido “incidentes graves que reseñar” y reiteró sus críticas a los servicios mínimos, que según recordó, van a ser recurridos ante los tribunales por abusivos.Por último, mostró la disposición de los sindicatos de estibadores para negociar con la patronal Anesco para “garantizar nuestro futuro y al mismo tiempo mejorar las condiciones del sector”.