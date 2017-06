ESTIBADORES. LOS SINDICATOS LAMENTAN LA AUSENCIA DE VOLUNTAD NEGOCIADORA DE LA PATRONAL AL NO RESPONDER LAS PROPUESTAS SINDICALES

Etiquetas

- Mantienen las convocatorias de huelga en los puertos a la espera de respuesta empresarial del martes. El coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, señaló este sábado que si patronal no responde a ninguna de las dos propuestas sindicales planteadas, una el día 1 y la otra el 13 de junio, “solo puede interpretarse como ausencia absoluta de voluntad negociadora para garantizar el empleo de los estibadores portuarios”.Así mostró su indignación Goya ante la respuesta de la patronal Anesco, ofrecida ayer viernes, sobre el resultado de su Asamblea en la que se iban a comentar la segunda propuesta ofrecida por los trabajadores para dar contenido al Real Decreto que cuelga del Real Decreto Ley.El coordinador general de CETM aseguró que en el escrito, Anesco “solo expone, sin argumentos técnicos, que la plataforma presentada por los estibadores es ilegal”, por lo que a los trabajadores “solo les queda deducir que los empresarios tienen ausencia absoluta de voluntad negociadora para garantizar el empleo de los estibadores portuarios”, aseveró.En este sentido, Goya manifestó que Anesco, con su proceder, “falta al respeto a sus clientes, a los españoles en general y, de manera específica, a nosotros, los trabajadores que llevamos años haciendo crecer los puertos de este país”.Asimismo recalcó que es la segunda propuesta que hacen los trabajadores en apenas 15 días “que queda sin respuesta”. Por tanto, “nos parece inaudito, dada la gravedad de las consecuencias de este conflicto, que no tengan tiempo para sentarse a estudiar una manera de solucionarlo de forma pactada y que, según explican en el comunicado no será hasta el día 20 cuando remitan una contrapropuesta”. En este sentido, apuntó que es “todavía más asombroso”, que la patronal “tenga la desfachatez de pedir normalidad en el desempeño de sus labores a los trabajadores de los puertos”.Para CETM, en la nota de prensa Anesco, la excusa para la no subrogación de los trabajadores “no puede ser más burda, ya que arguye la existencia de un informe jurídico encargado a sus asesores en el que, aseguran, no se puede pactar la disminución salarial con las empresas que comuniquen su decisión de continuar con la relación laboral con el personal, por medio de los Centros Portuarios de Empleo”.Del mismo modo, según señaló Goya, la petición sindical de regular la participación de los representantes de los trabajadores en la selección de personal y la creación de un comité de coordinación para actividades formativas, prácticas, traslados e ingresos, es rechazada “con la absurda argucia de negar su legalidad”. Por ello, demandó que Anesco “tendría que leer los convenios colectivos en los que se instituye la participación sindical en las empresas para darse cuenta de su error”.A este respecto, anunció que los trabajadores esperarán la respuesta empresarial del próximo martes para hacer las valoraciones pertinentes y añadió que, hasta entonces, “dado el talante de los empresarios”, mantendrán las convocatorias de huelga en los puertos.Cabe recordar que hay convocadas once jornadas de paros parciales. Se trata de los días 19, 21, 23, 26, 27, 29 y 30 de junio, además del 3, 4, 6 y 7 de julio.Las tres primeras jornadas de paros parciales y las dos de 24 horas de la semana pasada discurrieron sin incidencias destacables y fueron secundadas prácticamente por la totalidad de los estibadores .Tras las huelgas de esta semana, los sindicatos tienen previsto realizar paros los días 19, 21 y 23 de junio, en este caso solo en las horas impares.