LOS EXAMINADORES DE TRÁFICO, CONVOCADOS HOY A LA HUELGA EN TODA ESPAÑA

- Serrano prometió "dialogar, dialogar y dialogar". La Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) ha convocado una jornada de huelga en toda España para este viernes con el apoyo de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Además, examinadores se concentrarán al mediodía ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública en protesta por sus condiciones laborales.Antes de la concentración, representantes de Asextra se reunirán en el Congreso de los Diputados con los portavoces de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del PSOE, Pablo Bellido, y de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Jorge Luis Bail.Un centenar de examinadores de tráfico se concentraron ante la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT) en octubre de 2015 para reivindicar una mejora de sus condiciones laborales, entre ellas un aumento salarial, menos carga de trabajo y que los resultados del examen no se den al alumno al final de la prueba para evitar agresiones. La protesta, promovida por CSIF, la CGT (Confederación General del Trabajo) y Asextra, se enmarcó en una huelga de 24 horas que se sumó a los paros parciales de tres horas que llevaban realizando desde septiembre de ese año. Los examinadores desconvocaron los paros poco después, tras 32 días de protestas.CSIF señaló que desde la firma de los acuerdos que conllevaron la desconvocatoria de los paros de 2015 “aún no se han plasmado ni sus contenidos retributivos, ni las medidas de seguridad en la entrega de resultados”.Este sindicato indicó que esta situación se suma a “la asfixiante falta de examinadores”, que pone “en serio riesgo” la viabilidad y la continuidad de los servicios públicos de exámenes de la DGT. “Ante el incumplimiento de lo acordado y el deterioro de las condiciones de trabajo, la falta de perspectivas salariales, laborales y profesionales, la movilización vuelve a estar justificada”, añadió.12 DÍAS DE ESPERAEl ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró el pasado mes de marzo en el Pleno del Senado que los alumnos esperan una media de 12 días para someterse al examen práctico del permiso de conducir y garantizó que “no se va externalizar en modo alguno” la prestación de este servicio, por lo que seguirá siendo público bajo las premisas de “profesionalidad” y “calidad”.Por su parte, el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, señaló el pasado mes de mayo en el Congreso que “es muy importante mejorar el número y la calidad de nuestros examinadores”, que “no es adecuado”, y comentó que con las reivindicaciones de los examinadores hará "tres cosas: dialogar, dialogar y dialogar". “Es verdad que se firmó un acuerdo con la Dirección General de Tráfico en el año 2015. Ese acuerdo suponía el aumento del complemento específico de lo que cobra un examinador para que resulte más atractivo el puesto de examinador respecto a otras funciones que se realizan en una jefatura", dijo Serrano, quien reconoció sin embargo que el acuerdo no se ha materializado.Asimismo, Serrano indicó que la DGT está formando a 24 examinadores que empezarán a trabajar el próximo mes de julio y que "la Dirección General de Función Pública está negociando para crear una escala de examinador y mejorar el complemento específico de los que ya son examinadores para hacer más atractivo ese puesto".