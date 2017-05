Examinadores de tráfico convocan huelga el 2 de junio por el "silencio absoluto" del Gobierno sobre su subida salarial

Etiquetas

La Asociación de Examinadores de Tráfico (ASEXTRA) ha convocado una huelga el próximo 2 de junio ante el "silencio absoluto" de la Administración con respecto a su petición de subida del complemento específico de estos funcionarios por parte de la Dirección General de la Función Pública, que estaría pendiente desde hace dos años, según asegura ASEXTRA.

Así lo ha explicado a Europa Press el presidente de la Asociación, Joaquín Jiménez, que comenta que "la situación es bastante compleja" y están "hartos de no tener respuesta". "Nosotros llevamos dos años esperando una respuesta, ni siquiera se dignan a decir ni sí ni no, no dicen nada", critica el presidente de la asociación, que anuncia que están planteando la posibilidad de que haya más convocatorias de huelga en el mes de julio.

Concretamente, lo que pide la asociación es un incremento del complemento específico al colectivo examinador, que es de aproximadamente 240 euros mensuales brutos, según ha especificado Jiménez, que aunque reconoce que es una "cantidad ridícula", considera que se trata de "justicia". "No queremos más ni queremos menos", subraya.

Los funcionarios examinadores se concentrarán a las puertas de la Dirección General de la Función Pública en Madrid. "La idea es que haya una respuesta masiva presencial por parte de todos los examinadores a nivel de España", ha dicho Jiménez.

"PESCADILLA QUE SE MUERDE LA COLA"

Jiménez califica la situación de "pescadilla que se muerde la cola", ya que para él, el principal problema es que hay una falta de examinadores porque el puesto de trabajo "no es atractivo" y, por tanto, "la gente no quiere ser examinador".

Según explica, tanto el Ministerio de Interior, como la DGT y los miembros de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, coinciden en que este puesto "es poco atractivo". "Si todos están de acuerdo, no sé qué problema es el que hay", se pregunta Jiménez, que exige "una voluntad política", es decir, "que el político de turno diga que sí" a la aprobación de esa subida salarial.

En este sentido, critica la falta de coordinación entre las instituciones, ya que afirma que en su día fue la Dirección General de Tráfico (DGT) quien planteó esta subida y todos los políticos estaban de acuerdo en aprobarla.

"Si no ponen esta mejora o escala salarial que ellos quieren, no tendrá atracción y no nos quitaremos el problema de encima", ha señalado a Europa Press la vicepresidenta de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), María Oliveira, que también se refiere a la situación con la misma expresión que Jiménez. "Realmente el problema es que no es atractivo ser examinador por las condiciones que tienen de sueldo", afirma.

CNAE ya alertó hace unas semanas de este déficit de trabajadores y avisó de que podría "llevar al colapso el sistema de Formación Vial en España" de cara al verano. Según la Confederación, el sistema de obtención del permiso de conducir está sufriendo retrasos que bloquean la actividad de las autoescuelas debido a que la actual plantilla de examinadores de la DGT lleva congelada desde 2013.

Por este motivo, las autoescuelas consideran "urgente" la ampliación de la actual plantilla a 943 examinadores, cuando en la actualidad, según datos de DGT, la institución cuenta con 756 funcionarios.

Por su parte, ASEXTRA sí coincide con CNAE en que faltan examinadores, pero no está de acuerdo en el número de trabajadores que proponen, por un lado algunas asociaciones, ni por otro el ministerio de Interior. "Ni es tan poco como dice el propio ministro de Interior, que dice que faltan 176, ni es tanto como dicen otras organizaciones", precisa Jiménez, que incide en que no se trata de una cuestión de números, sino de "calidad" antes que "cantidad" y que, por este motivo, exigen una subida del complemento. Aun así, el presidente de ASEXTRA opina que la DGT tiene un "déficit" no sólo a nivel de examinadores, "sino de cualquier funcionario". "Hay una escasez bestial", indica.

Por otro lado, el director de la DGT, Gregorio Serrano, anunció el pasado 27 de abril que el próximo 18 de junio habrá 24 examinadores más en España que serán destinados a aquellas diez o doce provincias que adolecen de retrasos por el déficit de trabajadores.