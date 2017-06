Examinadores de tráfico convocan huelga para mañana por el "silencio absoluto" de Gobierno sobre su subida salarial

Etiquetas

La Asociación de Examinadores de Tráfico (ASEXTRA) ha convocado una huelga en toda España para este viernes 2 de junio ante el "silencio absoluto" de la Administración con respecto a su petición de subida del complemento específico de estos funcionarios por parte de la Dirección General de la Función Pública, que estaría pendiente desde hace dos años, según asegura ASEXTRA.

Los funcionarios examinadores se concentrarán a las puertas de la Dirección General de la Función Pública en Madrid. "La idea es que haya una respuesta masiva presencial por parte de todos los examinadores a nivel de España", ha dicho en declaraciones a Europa Press el presidente de ASEXTRA, Joaquín Jiménez, que comenta que "la situación es bastante compleja" y están "hartos de no tener respuesta". "Llevamos dos años esperando una respuesta, ni siquiera se dignan a decir ni sí ni no, no dicen nada", critica el presidente de la asociación.

Concretamente, lo que pide la asociación es un incremento del complemento específico al colectivo examinador, de aproximadamente 240 euros mensuales brutos, según ha especificado Jiménez, que aunque reconoce que es una "cantidad ridícula", considera que se trata de "justicia". "No queremos más ni queremos menos", subraya.

"Todo el colectivo examinador considera que ha sido engañado ya que no se ha cumplido nada de lo prometido", aseguran desde Asextra, que afirma que un total de 620 examinadores, de los 700 que se encuentran en activo, firman la convocatoria de huelga.

FALTA DE EXAMINADORES

La asociación exige este incremento salarial con motivo del déficit de trabajadores. De hecho, para Jiménez, este déficit en la plantilla se debe a que el puesto de trabajo "no es atractivo" y, por tanto, "la gente no quiere ser examinador".

"Si no ponen esta mejora o escala salarial que ellos quieren, no tendrá atracción y no nos quitaremos el problema de encima", ha señalado a Europa Press la vicepresidenta de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), María Oliveira. "Realmente el problema es que no es atractivo ser examinador por las condiciones que tienen de sueldo", afirma.

CNAE ya alertó hace unas semanas de este déficit de trabajadores y avisó de que podría "llevar al colapso el sistema de Formación Vial en España" de cara al verano. Según la Confederación, el sistema de obtención del permiso de conducir está sufriendo retrasos que bloquean la actividad de las autoescuelas debido a que la actual plantilla de examinadores de la DGT lleva congelada desde 2013.

El director de la DGT, Gregorio Serrano, anunció el pasado 27 de abril que el próximo 18 de junio habrá 24 examinadores más en España que serán destinados a aquellas diez o doce provincias que adolecen de retrasos por el déficit de trabajadores.