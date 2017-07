Examinadores de tráfico podrían ir a una huelga indefinida en septiembre porque la oferta de empleo "no resuelve nada"

Etiquetas

La Asociación de Examinadores de Tráfico (ASEXTRA) se plantea iniciar una huelga indefinida en septiembre porque la oferta de empleo público anunciada este viernes por el Consejo de Ministros, que incluye 507 plazas en la Dirección General de Tráfico (DGT) "no resuelve" ninguna de sus reclamaciones, por lo que están "indignados".

"No nos afecta para nada (la oferta de empleo), no resuelve los problemas actuales, ni siquiera de la Dirección General de Tráfico (DGT). Al contrario, no se ha conseguido lo que nosotros pedimos, que no es más que el cumplimiento de los acuerdos de 2015", ha explicado a Europa Press la portavoz de Asextra, Mari Carmen Castro.

Respecto a la anunciada oferta de empleo público, ha criticado que es algo "a largo plazo" que, entre exámenes, convocatorias, revisiones, el curso de formación de los examinadores y demás trámites, los nuevos funcionarios "no estarán de verdad hasta 2019", por tanto consideran que a medio plazo no se resuelve la situación actual.

Castro ha destacado que solamente este año se jubilarán 40 examinadores cuando se van a crear 70 plazas y el próximo año, en 2018, tan solo en Barcelona se jubilarán 12 examinadores, por lo que la oferta "es escasa".

En cuanto a la creación de una nueva especialidad de examinadores, Asextra tampoco lo ve con buenos ojos porque tendrá un rango inferior a una categoría y reitera que, en todo caso es "para los (funcionarios) que entran".

En todo caso, están a la espera de un análisis más pormenorizado de las condiciones de las plazas de promoción interna, porque plantea "incógnitas". "Estamos indignados, se nos ha engañado", ha comentado.

Castro ha confirmado que mantendrá la actual huelga porque quiere recuperar el complemento específico que les "prometieron" en 2015 y que la nueva propuesta del Gobierno "no resuelve" ni supone mejora alguna para los examinadores actuales.

"A los que vayan a promocionar de un grupo inferior, claro que tendrán más salario, pero es que la mayoría ya somos del grupo superior", ha criticado.

Finalmente, ha apuntado que además de mantener la huelga el colectivo prepara ya una huelga indefinida para el mes de septiembre porque "de momento no hay ningún movimiento de la DGT".