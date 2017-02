CCOO PIDE AL GOBIERNO QUE NO APRUEBE EL DECRETO SOBRE LA ESTIBA Y QUE REABRA LA NEGOCIACIÓN

Etiquetas

- Advierte de que las huelgas "pueden extenderse mucho en el tiempo”. CCOO ha pedido al Gobierno que no apruebe el real decreto sobre la estiba y que reabra la negociación, con la participación del propio Ejecutivo."De no ser así, los últimos 31 años de paz social en la estiba, que han permitido que los puertos españoles ganaran una importante cuota de mercado en los tráficos mundiales, habrán llegado a su fin”, advierte el sindicato en un comunicado. "Con las armas que la ley da, pero con todas ellas, los estibadores defenderán sus derechos y un trabajo digno, en unas huelgas que empezarán el 20 de febrero y que pueden extenderse mucho en el tiempo”, añade.CCOO y los demás sindicatos con implantación entre los estibadores (UGT, Coordinadora, CIG y CGT) han convocado huelga los días 20, 22 y 24 de febrero, por los que se paralizarán los trabajos de estiba en todos los puertos españoles.A continuación, afirma que “con la amenaza de este real decreto, el Gobierno ha saboteado conscientemente los pactos alcanzados en las últimas semanas entre sindicatos y patronal, a través de unas negociaciones en las que el Gobierno no quiso participar, pero que sí impulsó y de cuyo desarrollo siempre estuvo perfectamente informado”. “El único razonamiento del Gobierno para este descabellado proyecto es que lo exige la Comisión Europea. Pero esto también es falso”, concluye.