EL GOBIERNO OFERTA 505 PLAZAS PARA EXAMINADORES DE TRÁFICO

Etiquetas

- La DGT admite que se han suspendido 31.000 pruebas por los paros. El Consejo de Ministros aprobó este viernes una Oferta de Empleo Público en la que se incluyen 505 plazas para examinadores de tráfico, un colectivo que ha retomado este año las movilizaciones que emprendieron en 2015 para reivindicar mejoras laborales.El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, explicó en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las grandes líneas de la Oferta de Empleo Público y detalló que habrá 505 plazas para examinadores de tráfico, de las cuales 435 son de promoción interna con el fin de que, según añadió, “haya una recuperación de la propia carrera profesional”.Con el fin de responder al aumento de la demanda en los servicios de la Dirección General de Tráfico (DGT) encargados de la realización de las pruebas de obtención de permisos de conducción, el acuedo adoptado hoy crea una especialidad de tráfico en el Cuerpo General Administrativo. La Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) convocó el pasado 2 de junio una jornada de huelga en toda España con el apoyo de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en la cual un grupo de examinadores se concentraron ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública en protesta por sus condiciones laborales.Esa protesta se produjo después de la concentración mantenida por un centenar de examinadores de tráfico en octubre de 2015 ante la sede de la DGT para reivindicar una mejora de sus condiciones laborales, entre ellas un aumento salarial, menos carga de trabajo y que los resultados del examen no se den al alumno al final de la prueba para evitar agresiones. CSIF señaló entonces que desde la firma de los acuerdos que conllevaron la desconvocatoria de los paros de 2015 aún no se habían plasmado “ni sus contenidos retributivos, ni las medidas de seguridad en la entrega de resultados”, situación que se añadía a “la asfixiante falta de examinadores”.ESCALA ESPECÍFICAEl director general de Tráfico, Gregorio Serrano, señaló el pasado mes de mayo en el Congreso que “es muy importante mejorar el número y la calidad de nuestros examinadores”, que “no es adecuado”, y comentó que con las reivindicaciones de los examinadores hará "tres cosas: dialogar, dialogar y dialogar". “Es verdad que se firmó un acuerdo con la Dirección General de Tráfico en el año 2015. Ese acuerdo suponía el aumento del complemento específico de lo que cobra un examinador para que resulte más atractivo el puesto de examinador respecto a otras funciones que se realizan en una jefatura", dijo Serrano, quien reconoció, sin embargo, que el acuerdo no se había materializado.Serrano se reunió este martes con los miembros del Comité de Huelga de examinadores de tráfico, a los que comunicó que “no es posible” una subida salarial unilateral porque supondría un agravio comparativo con el resto del personal de la Administración General del Estado y que está muy avanzada la creación de una escala propia y específica de examinadores de tráfico. El director general de Tráfico indicó en esa reunión que la DGT estaba finalizando las negociaciones con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para la creación de una escala de examinadores de tráfico. La DGT recalcó que esa escala supondría la solución a la falta de examinadores que actualmente hay en algunas provincias y que Tráfico ha tratado de resolver con la convocatoria de cursos para nuevos examinadores. Serrano comunicó que, de persistir los graves problemas ocasionados por la huelga, se decretarán los servicios mínimos correspondientes según la legislación vigente con el fin de paliar los perjuicios excesivos sobre los ciudadanos y autoescuelas. Por último, la DGT admitió este martes que los paros convocados por los examinadores han provocado la suspensión de 31.000 pruebas y afirmó que el seguimiento medio de la huelga era del 70%.