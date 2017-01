Méndez de Vigo pide a la Plataforma que desconvoque la huelga educativa del 9 de marzo porque "no tiene sentido"

Etiquetas

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado que la huelga general de educación, desde Infantil hasta la Universidad, del próximo 9 de marzo "no tiene sentido", en un momento en que se está negociado el Pacto Social y Político por la Educación, y ha pedido a la Plataforma Estatal por la Escuela Pública que la desconvoque y se sume al debate que va a tener lugar en la Subcomisión del Congreso de los Diputados.

"En estos momentos, esa huelga convocada por varias asociaciones no tiene sentido. Hay otras que han dicho que no. Rogaría a los convocantes se lo pensaran. No hay una situación que exija una huelga. Sería un buen gesto y una buena medida también de los convocantes que la desconvocaran porque esta huelga no tiene ninguna razón de ser ni tendría ningún efecto", ha afirmado el titular de Educación este martes 31 de enero en el 'Desayuno informativo' de Europa Press.

Méndez de Vigo ha subrayado que "se han dado pasos en la buena dirección" para intentar llegar a un consenso y, por ello, ha pedido a las organizaciones integrantes de la Plataforma por la Escuela Pública -varios sindicatos, organizaciones de padres y de alumnos-- que se sumen al debate iniciado en la Subcomisión parlamentaria "de forma positiva", en lugar de convocar un paro en educación.

"Sería una buena manera de demostrar a los ojos de la opinión pública que vamos todos en la misma dirección", ha insistido, para añadir que existen otras organizaciones de padres y sindicatos docentes que no apoyan la huelga general en el sistema educativo, precisamente porque consideran que no es oportuna en este momento.

El ministro ha afirmado que "hay una exigencia ciudadana de ponerse de acuerdo" tras los "vaivenes", que, a su juicio, ha sufrido la Educación en España y ha subrayado que el Gobierno va a dejar trabajar a la Subcomisión del Congreso, que se creó a mediados de diciembre, pero que todavía no ha comenzado a trabajar. También ha recordado que a finales de febrero se va a celebrar en el Senado la Comisión General de comunidades autónomas para debatir sobre el pacto educativo.

Durante el acto, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Andradas, ha cuestionado al ministro sobre la inclusión de la universidad en el pacto educativo. Méndez de Vigo se ha mostrado favorable a ello, aunque ha insistido en que se ha residenciado este acuerdo en la subcomisión del Congreso, que es la que tendrá que tomar la decisión de las materias que se debaten en el mismo. "Me gustaría que incorporara la universidad porque la educación es un todo", ha concluido.