Méndez de Vigo niega a Podemos que suspendieran los efectos de la reválida en 4º de ESO por la huelga, que "pinchó"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que si suspendieron los efectos de la reválida para los estudiantes de 4º de la ESO no fue por presiones de la huelga general que, a su juicio, "pinchó" pues "no fue casi nadie", sino para garantizar la seguridad y tranquilidad.

"El último decreto ley de finales de noviembre no fue por presiones de una huelga general donde no hubo casi nadie; ustedes saben que la llamada huelga general pinchó, como lo sabemos todos. No fue por eso, fue porque había que garantizar al sistema tranquilidad y seguridad mientras logramos el Pacto Social por la Educación", ha asegurado Méndez de Vigo este miércoles 17 de mayo durante la Sesión de Control al Gobierno en el Congreso.

Así lo ha afirmado en respuesta a la pregunta de la diputada del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Ione Belarra sobre si el Gobierno considera que con la implantación "atropellada, improvisada e imprevista" de la LOMCE, "está en condiciones de promocionar al curso siguiente, recuperar en

septiembre o finalmente, repetir curso".

El ministro de Educación se ha defendido asegurando que esta implantación no ha sido "ni atropellada ni improvisada ni imprevista" y ha subrayado que su Gobierno está "en condiciones proporcionar estabilidad a un sistema educativo necesitado de ella, mediante dialogo y consenso". Además, lo ha asumido como un reto personal como "amigo" que es, según ha dicho, de las "causas difíciles".

Por su parte, Belarra le ha acusado de padecer un "síndrome de amnesia" y le ha recordado las dos huelgas que se convocaron, en las que "las calles se llenaron y las aulas se quedaron vacías". Además, le ha reprochado que los estudiantes de 4º de la ESO "empezaron el curso pensando que tendrían reválidas" para pasar a Bachillerato y acabaron pensando "que ni sí ni no".

"Han encadenado una serie de chapuzas que ha llevado a que tanto las familias como los profesores como sobre todo los estudiantes de 4º de ESO hayan caído en una indefensión y no sepan todavía a mitad de mayo cómo van a conseguir el título, si van a poder o no pasar a Bachillerato", ha remachado. Además, ha añadido que estas pruebas finales de etapa "ni son de diagnóstico ni sirven para nada".

Méndez de Vigo ha indicado a la diputada de la formación morada que tiene "una memoria muy selectiva" y ha insistido en que desde que llegó al Ministerio de Educación ha intentado "buscar el consenso" así como "garantizar tranquilidad y seguridad en el sistema educativo".

Precisamente, ha señalado que el curso 2016-2017 está "transcurriendo con absoluta normalidad" y ha puesto de relieve los "buenos resultados" que, a su parecer, está obteniendo el sistema educativo español en reducción del abandono escolar o en el informe Pisa. "Hay que alegrarse cuando hacemos las cosas bien, no denigremos el sistema educativo español porque hablar mal de él es hablar mal de nosotros mismos", ha advertido.