MÉNDEZ DE VIGO PIDE A LOS ORGANIZADORES DE LA HUELGA EDUCATIVA QUE LA DESCONVOQUEN COMO “GESTO” DE DISPOSICIÓN AL PACTO

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, instó este martes a las asociaciones que han llamado a la huelga educativa para el próximo 9 de marzo a que “se lo piensen” mejor, den marcha atrás y “la desconvoquen”, pues “no tiene ninguna razón de ser”.En un desayuno informativo organizado por Europa press, Méndez de Vigo señaló que ello sería un “buen gesto” por parte de dichas entidades, a las que animó a sumarse al debate y a realizar sus aportaciones de cara a la consecución del Pacto Social y Político por la Educación, que “por primera vez estamos en disposición de alcanzar”.En su opinión, esta huelga “no tiene ninguna razón de ser” y, de hecho, “hay bastantes asociaciones que no la respaldan”.Méndez de Vigo se refirió a la puesta en marcha de la subcomisión parlamentaria para el pacto educativo aprobada con los votos a favor de Ciudadanos, PP y PSOE y con la abstención del resto; a su voluntad de utilizar las conclusiones de dicha comisión (en la que intervendrán todos los representantes de la comunidad educativa) para elaborar una nueva ley básica de educación, y al decreto-ley para suspender los efectos académicos de las reválidas que se convalidó con 240 votos a favor.A su juicio, todos estos pasos nada más comenzar la legislatura prueban la voluntad del Gobierno de lograr un pacto, “que además la sociedad nos reclama”, y por ello consideró que en la situación actual una convocatoria de huelga no tiene ningún sentido.Por otra parte, el ministro se mostró partidario de que el futuro Pacto de Estado por la Educación también incluya a la universidad, y aseguró que sus conclusiones tendrán en cuenta las aportaciones de las autonomías través de la conferencia de comunidades autónomas del Senado.CONVIVENCIA ESCOLARAnunció asimismo que en la próxima Conferencia Sectorial de Educación abordará con los consejeros del ramo el tema del acoso escolar, y felicitó a Mediaset por su campaña 'Se buscan valientes', encaminada a implicar al conjunto del alumnado en la prevención del bullying. “Hace falta un cambio de mentalidad y acabar con la imagen del acusica”, afirmó.Preguntado sobre los retrasos en el pago de las becas a la Generalitat de Cataluña, Méndez de Vigo indicó que “solo falta la firma de la consejera”, Meritxell Ruiz. Explicó que Andalucía y Cataluña son las únicas autonomías que gestionan dichas ayudas, con lo que para que el Ministerio les transfiera los fondos correspondientes a la parte fija de esta convocatoria, éstas deben facilitarle la información precisa.Según Méndez de Vigo, a Cataluña se le remitió un borrador del convenio a finales de junio, pero hasta octubre no comunicó su respuesta, y en ella había algunas alegaciones que “nos dimos prisa en corregir”, de forma que a finales de noviembre ya estaba listo. “Ahora solo queda esta firma”, concluyó.