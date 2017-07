El PSOE respalda las reivindicaciones del colectivo de examinadores de tráfico

Etiquetas

Los secretarios de Empleo y de Función Pública del PSOE, Toni Ferrer e Isaura Leal, han mantenido este miércoles un encuentro en la sede de Ferraz con representantes del Comité de Huelga de examinadores de Tráfico y de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) para escuchar sus reivindicaciones, que han convocado un paro indefinido a partir del 4 de septiembre.

Esta reunión ha puesto de manifiesto, según ha informado Ferrer a su término, el respaldo del PSOE a las "justas reivindicaciones" del colectivo de examinadores, que se quejan de la falta de reconocimiento a la labor que realizan para la seguridad vial.

"Los constantes desplantes que sufren por parte de las Direcciones Generales de Tráfico y de Función Pública sólo obedecen a la cabezonería del Gobierno de no reconocer un problema que viene agravándose, no sólo por no reconocer la labor que realizan, sino por no admitir los riesgos que afrontan en sus puestos de trabajo", ha subrayado Ferrer en un comunicado.

La secretaria de Función Pública considera que la reivindicación de un complemento específico para los examinadores está "más que justificada" por una carga de trabajo muy elevada y por los riesgos de amenazas y agresiones que padece este colectivo.

Este complemento específico, a juicio de Leal, no supondría una carga excesiva para el gasto público, si se tiene en cuenta que la voluntad de todos es que las pruebas para obtener permisos de conducir "se realicen con las mejores garantías".

Ferrer y Lean mantienen que "el PSOE viene apoyando y va a seguir respaldando en sede parlamentaria una solución a este conflicto que, si ha llevado a la convocatoria de una huelga, es por la falta de voluntad política del Gobierno, empeñado en generar un problema donde sólo hace falta voluntad, diálogo y soluciones".

Los dos han expresado que "si lo que pretende el Gobierno es atentar contra el prestigio y la calidad de las pruebas de obtención de permisos de conducir a través del conflicto con los examinadores y con el ánimo de privatizar el servicio, van a tener al PSOE rotundamente enfrente".