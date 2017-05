El Pleno de la Diputación muestra su apoyo a las reivindicaciones de los bomberos de Málaga

Etiquetas

El Pleno de la Diputación ha aprobado una moción urgente presentada por IU-Para la Gente con la que muestra su apoyo al conjunto de los trabajadores del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, que están encerrados y mantienen una huelga indefinida.

Asimismo, ha salido adelante, con 16 votos a favor y 15 abstenciones, instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga al cumplimiento de los acuerdos plenarios sobre la reclasificación de acuerdo con Ley andaluza de Gestión de Emergencias, la regularización de la jornada laboral y la actualización del reglamento interno, así como que el equipo de gobierno se siente de inmediato a negociar para solucionar de forma definitiva el conflicto.

También ha sido aprobado pedir al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga que cumpla con los compromisos de aumento tanto de los medios humanos como de los medios materiales, entre otros.

El portavoz de IU Para la Gente, Guzmán Ahumada, se ha referido al conflicto de los bomberos y también ha querido dar las gracias a estos efectivos, que trabajan "por la seguridad de todos", lamentado, asimismo, que "acabar con derechos de los trabajadores redundan más beneficios para los de siempre".

Ahumada ha criticado que se ha intentado "desprestigiar" a los bomberos, y ha dicho que "deteriorar el servicio sirve para poner la alfombra roja para privatizarlo".

El diputado 'popular' Francisco Delgado Bonilla, por su parte, ha abogado por "no entrometerse" en asuntos de otra institución, porque "no le voy a decir lo que tienen que hacer".

"Nosotros no vamos a apoyar esta iniciativa, pero no por estar en contra, es por respeto, porque tenemos que respetar a otras administraciones", ha incidido, asegurando que "no podemos convertir la Diputación en un arma combativa contra el Ayuntamiento de Málaga". "Nosotros vamos a ser respetuosos con otras administraciones y esperar que dentro de poco se cierre y se llegue a la paz social" del conflicto, ha agregado.

También ha reiterado que no hay que "entrometerse" en asuntos de otras administraciones, abogando por "no interferir" y que busquen el diálogo y el consenso siempre.

Por su parte, el diputado socialista Cristóbal Fernández ha hecho un reconocimiento público a la "extraordinaria" labor de los bomberos "a pesar del abandono absoluto al que lo tiene sometido el gobierno del PP" en el Ayuntamiento, recordando que ya en el Consistorio se han aprobado las iniciativas pero "no se están llevando acabo".

Ha señalado, además, que "el responsable" no es únicamente el alcalde, Francisco de la Torre, o el concejal de Seguridad, Mario Cortés, sino todo el equipo de gobierno 'popular' en el Ayuntamiento.

Asimismo, el portavoz de Ciudadanos, Gonzalo Sichar, ha defendido que apoyan la moción, recordando que su grupo en el Ayuntamiento de Málaga también está con los bomberos y por el dialogo para que se solucione el conflicto.

Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo, ha recordado que su grupo ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los bomberos: "Esto no es un conflicto laboral, es que es por la seguridad de Málaga".

"A los malagueños nos toca cuidar a los que se juegan la vida para cuidarnos", ha dicho, al tiempo que ha sostenido que "es una de las huelgas más responsables, a pesar de que equipo de gobierno de Málaga quieran hacer ver lo contrario". ¿Qué hace falta más para que el PP se tome en serio la seguridad de Málaga?", ha señalado, criticando que no hay diálogo con los bomberos.