Puente plantea una reestructuración de los horarios en Auvasa con jornada partida para todos los conductores

Etiquetas

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que el Ayuntamiento estudia una reestructuración de los horarios y jornadas laborales en la empresa de autobuses urbanos Auvasa, que podría suponer la jornada partida para todos los conductores, para prestar un mejor servicio a la ciudadanía y aplicar la sentencia sobre los descansos y terminar con la situación actual de conflicto con los trabajadores.

Puente, en rueda de prensa tras la Junta Local de Seguridad de cara a la celebración de la concentración motorista invernal Pingüinos --que se celebra este próximo fin de semana--, se ha referido así a los paros que siguen los trabajadores de la empresa por la organización de las jornadas laborales.

El primer edil ha criticado que se digan "grandes mentiras" sobre las jornadas de seis días o que se haga huelga durante la Navidad y más aún el día de Reyes, algo que a su juicio "no tiene nombre".

Dicho esto, ha explicado que la empresa valor cómo mejorar el servicio y estudia una reestructuración de horarios laborales y jornadas e incluso la implantación de la jornada partida para todos los conductores, cambios que ha afirmado que se estudian de cara a su implementación inmediata porque "no se puede seguir así" y hay que tomar decisiones.

Óscar Puente cree que la situación no puede seguir así "por más tiempo" porque además no se ofrece el servicio adecuado para los ciudadanos y ha apelado a la responsabilidad que tienen de tomar "decisiones" por "dolorosas o duras" que resulten.

De esta forma, ha explicado que Auvasa elabora un plan de reestructuración del funcionamiento de la empresa y "tan pronto como esté elaborado se implementará" sin que haya esperanzas de colaboración por parte de los representantes de los trabajadores porque aunque "diálogo, todo el del mundo" no puede haber "inmovilismo" ante la situación actual.

FALTA DE MOTIVOS

El alcalde, quien ha aclarado que no se contempla una privatización del servicio, considera que a los trabajadores no les importan los ciudadanos y quienes dejan a "mucha gente" sin posibilidad de llevar a los niños a la Cabalgata de Reyes tienen que tener "motivos muy poderosos" y, sin embargo, protestan porque sólo se han podido elaborar 87 tríos de trabajo (organización de turno de mañana, de tarde y descansos) y no 94 como se acordó.

Esto se debe, ha añadido, a que hay parte del personal de Auvasa que tiene jornada reducida por motivos de conciliación y otra por prejubilación con contrato relevo, de manera que no se puede alcanzar la organización de los 94 tríos. En concreto, ha señalado Puente, se quedan fuera del sistema de tríos 21 de los 360 conductores de la empresa (los correspondientes a siete tríos).

Según el alcalde, los representantes de los trabajadores sabían estas circunstancias desde febrero del año pasado y estaban de acuerdo porque la alternativa es "mandar a casa" a los trabajadores con jornada reducida y contratar diez conductores, lo que supondría un coste de medio millón de euros y acercaría a 22 millones el gasto de personal en una empresa con 28 millones de presupuesto, es decir, casi el 80 por ciento.

A este respecto, ha advertido de que el interventor municipal ha aclarado que hay instrumentos "legales" para no incrementar los costes de la empresa, que no está dispuesto a asumir, y poder cumplir así la sentencia del Tribunal Supremo sobre los descansos de los conductores.

El alcalde de Valladolid ha señalado además que Auvasa es la única empresa, ya sea pública o privada, que se organiza pensando en los trabajadores y no en los usuarios.

Por otro lado a acusado a los sindicatos de decir "verdades a medias, lo que son grandes mentiras" porque las jornadas de seis días y 50 horas de trabajo "son residuales" y si hay algún trabajador que hace seis días en una semana es porque otra hace cuatro, ya que tienen 209 jornadas laborales al año, lo que de media no sale a cinco por semana.

BUENAS CONDICIONES

Además, ha destacado las buenas condiciones económicas que tienen con sueldos de entre 1.600 y 1.800 euros netos y 16 pagas (marzo, junio, septiembre y diciembre) y conocen la jornada y el calendario con el que cuentan el 30 de noviembre del año anterior sin que la empresa pueda variarlo.

Por ello, ha criticado que se haga una huelga por los tríos y ha insistido en que la empresa estudia la reestructuración de horarios porque ni siquiera los trabajadores han aceptado una flexibilidad de 40 minutos (desde las 7.00 horas) para entrar progresivamente a trabajar y evitar que cuando menos demanda hay estén muchos coches en servicio y en horas punta no se pueda dar suficiente respuesta.

Asimismo, ha censurado que no se aceptara personal a tiempo parcial porque lo consideran "trabajo precario" cuando por dos o tres días de trabajo a la semana el sueldo sería de 900 euros "limpios" al mes.

"Entones hay que tomar decisiones porque o podemos continuar así", ha añadido Puente, quien ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la organización del servicio público sin menoscabar derechos, ni salariales ni sociales.

Además, según sus datos, la empresa mueve en 2015 el mismo número de viajeros que en el año 1997, pero con diferencias "fundamentales" como un coste salarial que ha pasado de los once millones de euros a los 21,5, una subvención que se ha incrementado de los cinco a los 13 millones de euros y ahora se tiene 78 conductores más y 50 vehículos por encima de los que había en 1997. "Y movemos el mismo número de viajeros, luego hay algo aquí que evidentemente no funciona", ha aseverado.

El alcalde ha asegurado que aunque es algo que no les gustaría tener que hacer y encontrarse con una actitud más "colaboradora" y que los trabajadores fueran más conscientes de la realidad la responsabilidad que tienen es la de "tomar decisiones" si se quiere "salvar" el servicio público.

Aunque presentarán la reestructuración a los trabajadores antes de su implementación, Óscar Puente no tiene esperanzas de colaboración por su parte y espera que los ciudadanos entiendan este tipo de decisiones porque trabajan "para la ciudadanía".