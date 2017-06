El Puerto de Valencia registra un seguimiento del paro del 100%

Etiquetas

Arranca la jornada de huelga con poco tráfico de camiones

La primera jornada de huelga de 48 horas convocada por los estibadores registra un seguimiento del 100% en el Puerto de Valencia, que registra poco tráfico de camiones y "mucha tranquilidad", según informaron a Europa Press en fuentes portuarias.

Los accesos a la instalaciones por la carretera V-30 no han registrado "ningún problema" y prácticamente no hay circulación de camiones, debido a la decisión de los transportistas de no operar en el recinto portuario los días del paro para evitar el colapso, según indicaron en el Centro de Gestión de Tráfico (CGT).

De igual modo, en los accesos a las terminales portuarias la situación era "muy calmada", con tráficos "fluidos" dado que la circulación era "escasa" y había "muy pocos vehículos entrando", han indicado fuentes del recinto.

La huelga de 48 horas consecutivas en todos los puertos se extenderá de forma continuada hasta las 8.00 horas del viernes, día 16.