Segunda jornada de huelga en Autoperiferia sin acercamiento entre empresa y trabajadores

Etiquetas

Este martes se desarrolla la segunda jornada de huelga en autobuses Autoperiferia "sin acercamiento" entre empresa y trabajadores, según ha confirmado a Europa Press el presidente del comité de empresa, Esteban Pascual.

El sindicalista ha señalado que la huelga está secundada por el 100 por 100 de la plantilla y que "se han cumplido los servicios mínimos" previstos, que son del 35 por ciento en horas valle y del 60 por ciento en horas punta.

"El día está siendo más tranquilo que ayer. Esta mañana nos hemos concentrado en la puerta de la sede de Autoperiferia y ha habido mucha gente. Los trabajadores son unánimes, en especial los conductores", ha puntualizado.

Pascual ha relatado que se están cumpliendo los servicios mínimos y que "no ha habido ningún conductor que tuviera servicios mínimos que no haya salido". "Ha habido incidencias rutinarias como alguna bombilla fundida, o rampas que no funcionan. Además un autobús se ha quedado averiado al poco de salir, en la Carretera de El Escorial", ha asegurado.

El presidente del comité de empresa ha avanzado que "se siguen manteniendo" las jornadas de huelga previstas para la próxima semana ya que Autoperiferia "no" les ha llamado para negociar ni nada de nada". "Estamos en la puerta. Queremos sentarnos a negociar de verdad y llegar a un acuerdo en condiciones", ha añadido.

PELEA A 'PARAGUAZOS' EN EL INTERCAMBIADOR DE MONCLOA

Por otra parte, según imágenes emitidas por Telemadrid, y recogidas por Europa Press, en el intercambiador de Moncloa las colas de los pasajeros han llegado esta mañana a superar las dos horas de espera. Incluso, en la entrada a una de las dársenas, varios viajeros han iniciado una pelea a 'paraguazos'.

La asamblea de trabajadores de la empresa de transporte de viajeros de la empresa de autobuses Auto Periferia de Madrid aprobó que las jornadas de huelga fueran todos los lunes y martes de enero y febrero, según UGT.

Auto Periferia presta el servicio público interurbano por carretera de las líneas 621 y 624 (Madrid-Las Rozas), 581 (Madrid-Quijorna), 622 (Madrid-Las Matas), 623 (Madrid-Villafranca del Castillo), 623 (Madrid-Villafranca del Castillo), 625 (Madrid-Monte Rozas), 625A (Las Rozas-El Espinar), 627 (Madrid-Brunete), 628 (Madrid-El Cantizal), 580 (Majadahonda-Brunete), 620 (Las Matas-Hospital Puerta de Hierro), 626 (Las Rozas-Villanueva de la Cañada), 626A (Majadahonda-Villanueva del Pardillo), 629 (Madrid-Parque Empresarial), L1 (Las Rozas-Molino del Encinar) y servicio nocturno N-903 (Madrid- Monte Rozas).