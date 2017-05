TMB pide evitar el Metro el lunes por la huelga y asegura que "se ha avanzado" en el convenio

Etiquetas

La presidenta de Transports Metropoltians de Barcelona (TMB), Mercedes Vidal, ha recomendado a los ciudadanos que eviten usar el Metro el lunes por la convocatoria de huelga, y ha asegurado que "se ha ido avanzando en muchos aspectos" del convenio durante las últimas reuniones.

La concejal de Movilidad de Barcelona ha explicado en declaraciones a los medios que, desde la última huelga --el lunes 24 de abril--, han celebrado seis reuniones de mediación, en las que han cerrado aspectos vinculados a la conciliación, las excedencias y turnos.

Vidal ha asegurado que el comité no ha llevado a votación en asamblea estos nuevos acuerdos, cuando "había una posibilidad muy clara de salir de esta situación" sin convenio, según ella.

"Que no se haya llevado a votación es un freno no sólo para la ciudadanía, que sufrirá otro paro, sino para los trabajadores", ya que todavía no contarán con este convenio, ha sostenido la presidenta de TMB.

Ha defendido que las propuestas de TMB para el convenio implican mejoras en las condiciones de trabajo del Metro, "que ya son dignas y deben continuar siéndolo", y que en ningún caso incluyen ningún recorte ni privatización.

Vidal ha señalado que "hay un límite muy claro, que son las condiciones legales", y ha recordado a los trabajadores que los gestores deben repartir los fondos de forma equilibrada también en tarifas, mantenimiento y flotas de vehículos entre otros, y no sólo en personal.