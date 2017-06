LOS TRANSPORTISTAS ESTIMAN PÉRDIDAS DE HASTA 2,4 MILLONES DE EUROS POR LA HUELGA DE LA ESTIBA

Etiquetas

El director de Comunicación de la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM), Dulsé Díaz, señaló este lunes que las pérdidas que han calculado para el primer día de huelga de estibadores ascienden a 2,4 millones de euros. Díaz, en declaraciones a Servimedia, indicó que los puertos más afectados están siendo los de Bilbao y Algeciras, “donde hay mucho seguimiento”. En Barcelona, donde hoy es festivo, “se está notando mucho menos”, añadió.En este sentido, afirmó que han calculado unas pérdidas de entre 350 y 400 euros por camión y día, donde trabajarán hoy entre 5.000 y 6.000 camiones, aunque puntualizó que “habrá que ver cuántos camiones verdaderamente no han trabajado, pero aún no estamos en condiciones de poder calcular”.En relación a cualquier tipo de incidente que haya afectado a cualquier transportista, el director de Comunicación de CETM, confirmó que “no se ha producido ningún altercado y esperemos que así siga”. Por otro lado, indicó que “es preocupante lo que nos está costando, pero lo que nos preocupa más es cuánto nos puede afectar en el futuro”. Por ello, Díaz recalcó que “si no se soluciona el tema de la estiba y no se llega a un acuerdo en el que se regule la estiba mejor de como está, lo que nos estamos jugando es mucho más importante que lo que estamos perdiendo estos días, que es el futuro de España como plataforma logística internacional”.A este respecto, recalcó que ya se están desviando barcos a otros puertos “por la inestabilidad y la incertidumbre que hay en España, por lo que “lo que pensamos que es coyuntural, se puede convertir en algo permanente”, lo que, desde el punto de vista global, “perjudicaría mucho a la economía española”.