Trabajadores del CAD de Sierrallana se concentran en el Gobierno para denunciar "privatización encubierta"

Trabajadores del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Sierrallana, junto a delegados del comité de empresa y la junta de personal del Gobierno de Cantabria, se han concentrado este viernes frente a la sede del Ejecutivo para denunciar la "privatización encubierta" que creen que esconde el trasladado de residentes del centro a la Fundación Asiló de Torrelavega.

Para los empleados del CAD, que son más de 170, aunque desde el Gobierno y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) se justifique ese traslado en la aplicación de un tratamiento contra una plaga de termitas y la posterior ejecución de unas obras y aseguren que es temporal, "no sabemos si después volverán" y, de no ser así, auguran un recorte de plantilla.

Así lo ha indicado una de las trabajadoras del CAD de Sierrallana, Rocío García, ha ejercido de portavoz para denunciar en declaraciones a la prensa la situación de incertidumbre que están viviendo no sólo los residentes, que desconocen cuándo se les trasladará, como los empleados, que dudan del regreso de los usuarios tras ese traslado anunciado por el Gobierno y que podría prolongarse por dos años.

"Ellos dicen que van a volver, pero nosotros no lo sabemos", ha señalado García, que ha criticado además que ese traslado se fije en un periodo de dos años cuando "no nos han enseñado ningún plan de obra" ni tampoco ningún plan para el tratamiento de las termitas.

Por ello, los trabajadores creen que, detrás de ese trasladado de 24 usuarios a una entidad privada, "puede haber una privatización encubierta de un servicio público" porque, según ha lamentado la portavoz, "no es la primera vez que sucedería con un centro dependiente del Gobierno de Cantabria".

"Nos dicen que el traslado es para que no haya aglomeración de residentes en los módulos, pero nosotros creemos que no es la solución", ha enfatizado García, que ha señalado que el CAD cuenta con algo más de 90 usuarios cuando su capacidad es para 120, por lo que no se encuentra al completo.

Esta concentración frente al Gobierno de Cantabria, que ha estado precedida de una manifestación por las calles de Santander, no es la primera movilización de los trabajadores del CAD de Sierrallana ni será la última ya que tienen programadas otra concentración y una huelga.

El jueves, 8 de junio, a partir de las 9.00 horas, volverán a concentrarse frente a la sede del Ejecutivo regional coincidiendo con la celebración del Consejo de Gobierno, mientras que para el 15 de junio han convocado una huelga.

En esa jornada, la huelga se desarrollará en los tres turnos laborales (mañana, tarde y noche). Además, en el turno de mañana los trabajadores se concentrarán en la entrada de las instalaciones del centro de 8.30 a 10.30 horas; en el de tarde de 15.00 a 17.00 horas; y en el de noche de 22.00 a 24.00 horas.