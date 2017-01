Trabajadores de Pascual amenazan con nuevas movilizaciones ante la "lentitud" de la negociación con el SAS

Etiquetas

Los trabajadores de los hospitales JM Pascual, que han vuelto a reunirse este miércoles en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla), amenazan con nuevas movilizaciones a partir del próximo 30 de enero al considerar que la negociación con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para renovar el concierto por otros cuatro años "va muy lenta y no se está llevando a cabo con la celeridad que el caso requiere".

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el presidente del comité intercentros, José María Manzano, que también ha añadido que en función de cómo se desarrolle la negociación en los próximos 15 días también valorarán, aparte de las movilizaciones, si finalmente harán huelga indefinida, una huelga prevista inicialmente desde el 19 de diciembre y que desconvocaron tras el principio de acuerdo alcanzado entre el SAS y la empresa para garantizar la atención sanitaria durante los próximos cuatro años.

Pero, apunta Manzano, "la negociación no se está llevando con la celeridad que el caso requiere y no vemos predisposición por parte del SAS para solucionar esto en breve", toda vez que lamenta que les dijeran que este asunto "pasaría por el Consejo de Gobierno de esta martes, o como muy tarde por el del 17 enero, y no se estén cumpliendo esos plazos, porque creemos que para el 17 tampoco estarán los papeles".

"Hasta que no tengamos esto atado no vamos a parar y si vemos que de aquí a dos semanas esto no se ha solucionado retomaremos las movilizaciones, porque esto ya sucedió el año pasado y no nos volverá a pasar", manifiesta Manzano, que afea al SAS que no se haya presentado en el Sercla. "Es una falta de respeto total a los trabajadores", afirma, al tiempo que recuerda que "no ha mandado a nadie en ninguna de las tres reuniones en Sercla".

En este sentido, Manzano apunta que "si hubieran asistido este miércoles y hubieran aportado una información diferente quizás hubieran desconvocado hoy", pero "la empresa dice que la negociación va muy lenta", aunque, precisa, "no sé si ellos --el SAS-- tendrán otra versión diferente". No obstante insiste en que "les causa mucha sorpresa y les indigna que el SAS no se presenta en el Sercla como parte implicada".

Hay que recordar que los trabajadores dejaron todas su acciones de protesta en 'stand by' tras reunirse el pasado 22 de diciembre con el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Manuel Aranda, y aseguraron que se sentían "más tranquilos", ya que, señalaron, el gerente "se había comprometido con la empresa a acelerar todo lo posible los trámites administrativos que lleva el concierto, y a ponerse al día en los pagos".

Manzano explicó entonces, sobre la negociación, que "estaban empezando a elaborar conjuntamente los pliegos y a plasmar por escrito los acuerdos a los que se había llegado, no solo las cantidades económicas, que es lo que tiene el primer escrito, sino el desarrollo del mismo".