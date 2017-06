La Xunta dice que la integración "no afecta" al transporte escolar y las ANPA piden garantía de que no habrá más paradas

Etiquetas

Confapa muestra "más tranquilidad" al conocer "todos los detalles" del nuevo plan, que Anpas Galegas "respeta" pero "no comparte"

La Xunta se ha reunido este martes, en plena jornada de huelga de autobuses, con las confederaciones de asociaciones de madres y padres Confapa y Anpas Galegas, a las que ha trasladado que la integración del transporte escolar en el regular en las líneas supuestamente no rentables "no afecta al servicio".

Les ha expuesto que la previsión del Gobierno gallego es llevar esto adelante en un 10% de las líneas escolares de la comunidad, en las que habrá una reserva de plazas para infantil, primaria, secundaria, ciclos y bachillerato, así como un 10% a mayores. También les ha garantizado que seguirá habiendo cuidadores en todas ellas.

Tras el encuentro, que se desarrolló a las 13,00 horas, Confapa, a través de su vicepresidente, José Antonio Álvarez, ha mostrado "más tranquilidad" al recibir el compromiso por parte de la Consellería de Infraestruturas de que "la ruta escolar no se modifica, ni en paradas ni en distancia".

Igualmente, Javier Sánchez, en representación de Anpas Galegas, ha subrayado que este es el aspecto que más importa a las asociaciones. "En principio la integración no nos parece lo correcto ni que esté bien; como solución provisional la podemos aceptar; si no se cambian los trayectos y los horarios no vamos a protestar... Respetamos el plan sin compartirlo", ha destacado.

Confapa está en contra de la transformación de la forma jurídica de escolar a regular. "Nunca vamos a estar de acuerdo en esto", ha afirmado Álvarez, en declaraciones a Europa Press. Por su parte, Sánchez ha indicado que la Xunta descargó la responsabilidad de no poder hacer lo contrario --integrar a viajeros regulares en las líneas escolares-- sobre la Unión Europea.

El representante de Confapa ha reconocido estar "más tranquilo" por conocer los detalles "al 100%" tras el encuentro de este martes, pese a todavía tener sus "dudas", antes de celebrar una asamblea entre los integrantes de la federación.

Lo que "más" les importa, según ha subrayado, es que haya una "buena convivencia" en el interior del autobús. Sobre el "miedo" a que las rutas escolares aumentasen en paradas, ha apuntado que el departamento de Ethel Vázquez "ha dicho que no" será así.

Fuentes de Infraestruturas consultadas por Europa Press han explicado que el objetivo de la cita ha sido dar "respuesta" a las "inquietudes" de las confederaciones sobre el plan.

"MERA FÓRMULA JURÍDICA"

"Garantizamos que la integración y conversión del transporte escolar en regular es una mera formula jurídica, la misma que se usa en Castilla y León o Asturias", han indicado.

La consellería asegura que la integración no va a afectar al servicio escolar, que estará "blindado" en los contratos. Añade que los alumnos de bachillerato van a tener "asegurada" plaza y que en todas las líneas habrá cuidadores.

NUEVAS REUNIONES

Anpas Galegas, por su parte, llama la atención sobre que ha solicitado una reunión "urgente" a la Consellería de Educación para abordar el transporte escolar con una visión de futuro, pero no ha obtenido respuesta por el momento.

Esta confederación también tiene previsto, probablemente para la semana que viene, reunirse con las federaciones de empresarios más afectadas con el nuevo plan. Asegura, por otra parte, entender los motivos de la huelga que convocaron los sindicatos.