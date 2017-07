Casi un centenar de trabajadores de Ferroatlántica prosigue su marcha hacia Santiago para exigir que "se cumpla la ley"

Etiquetas

Cerca de un centenar de trabajadores de Ferroatlántica prosigue la marcha iniciada el miércoles desde Cee, que concluirá el sábado con la llegada a Santiago para celebrar una manifestación, a fin de exigir a la Xunta que "cumpla la ley" e impida segregar las centrales hidroeléctricas de Costa da Morte de las fábricas de ferroaleación.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz del comité de empresa, Alfonso Mouzo, ha hecho alusión a las palabras del vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda, sobre que la respuesta que el Gobierno gallego dará a Ferroatlántica se ajustará "al marco legal".

"No hay marco legal que permita hacer la separación (la producción de energía de las fábricas)", ha sentenciado, no sin remachar que "los ríos" de Galicia "no son de Villar Mir, sino de todos los gallegos".

Mientras no llega la respuesta de la Xunta a la petición de segregación de Ferroatlántica, los trabajadores mantienen su calendario de movilizaciones que, además de la marcha y la protesta del sábado, incluye una jornada de huelga en las plantas y las centrales ese día.

Encabezada por una pancarta con el texto 'As nosas centrais non se venden', a lo largo de este jueves la marcha recorrerá los 26 kilómetros que separan A Picota (Mazaricos) y Negreira. Desde este municipio se retomará el camino el viernes hasta Bertamiráns y la decena de kilómetros hasta la capital gallega se concluirá el propio sábado.

ACOMPAÑANTES

El miércoles, los trabajadores estuvieron arropados por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el alcalde de Dumbría, el socialista José Manuel Pequeño, quienes caminaron a su lado los 22 kilómetros entre Cee y A Picota.

En esta jornada, el diputado del Bloque Xosé Luís Rivas Cruz, 'Mini', marchará los 26 kilómetros con ellos; mientras el viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, los acompañará en un tramo.