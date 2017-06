La comisaria europea de Transportes pide a estibadores y patronal que mantengan la negociación

Etiquetas

Gómez-Pomar invita a seguir reuniéndose y abandonar las "medidas de presión"

La comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, ha pedido a los estibadores y la patronal Anesco no abandonar la mesa de negociación, con la esperanza de que no se lleguen a secundar los tres días de huelga convocados en los puertos para el lunes, miércoles y viernes de la próxima semana.

"Convoco a las partes implicadas a que no abandonen la mesa de negociación. Espero que la huelga no se produzca, porque no es la manera de encontrar la solución y creo en el diálogo", ha afirmado Bulc en un desayuno informativo en Barcelona.

La comisaria, tras manifestar su respeto por el derecho de huelga, ha advertido que los estibadores, junto con las navieras, serán los más perjudicados. "Si uno cree que se encontrará una solución, probablemente se encontrará", apuntó tras indicar que se ha reunido en hasta en ocho ocasiones con los sindicatos para facilitar una solución.

Bulc defendió como "absolutamente necesarios" los cambios en la regulación del personal portuario, por lo que llamó a unir esfuerzos para modernizar los puertos y a luchar por una mejor formación y capacitación de los trabajadores. "Si unimos fuerzas todos ganamos pero, si no, todos perdemos", destacó.

Los sindicatos del ramo (Coordinadora de Trabajadores del Mar, CC.OO., UGT, CIG y CGT) y la patronal Anesco cerraron la reunión mantenida este jueves sin alcanzar acuerdo y dando por rotas las negociaciones, lo que llevó a los sindicatos a anunciar que secundarán las huelgas convocadas para la próxima semana.

El conflicto abierto en la estiba ya se ha prolongado cuatro meses y tiene su causa en la reforma del sector --integrado por 6.150 estibadores-- para ajustarlo a la normativa europea, evitar una multa de la UE y mejorar la competitividad en los puertos, y, aunque el Gobierno ya aprobó el Decreto Ley, la negociación se enmarca ahora en el ámbito de la negociación colectiva, entre sindicatos y patronal, con el objetivo de lograr un nuevo convenio con el sector.

En la reunión del 22 de mayo se había alcanzado un principio de acuerdo, pero las partes se han vuelto a distanciar porque la representación empresarial no garantizó este jueves la subrogación de todo el empleo y pidió dos semanas para analizar la situación puerto a puerto.

Bulc ha participado este viernes en el Fórum Europa Tribuna Catalunya, en el que ha sido introducida por el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar.

"DEJAR LAS MEDIDAS DE PRESIÓN"

De su lado, el 'número dos' de Fomento defendió que el Real Decreto de reforma del sector convalidó un marco adecuado para el acuerdo y ha animado a sindicatos y empresarios a reunirse y a dejar a un lado las "medidas de presión".

"Confío en que se reúnan y en que la huelga de la próxima semana se desconvoque lo antes posible porque los puertos necesitan tranquilidad y trabajo", ha añadido el secretario de Estado, que durante su intervención en el foro ha apelado a que todo el mundo asuma su responsabilidad para seguir impulsando la productividad del país.

También han asistido al acto el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, y la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, además de empresarios.