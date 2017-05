Los estibadores dicen que el Gobierno les aboca al "conflicto" y ratifican la huelga en los puertos

Etiquetas

A pesar de que "darán una oportunidad" a la mesa de negociación

Los sindicatos de estibadores consideran que el Gobierno está "abocando" a los trabajadores del gremio a un "conflicto" del que el "único responsable es el Decreto Ley que se ha aprobado sin ningún tipo de pacto ni con empresas, ni con trabajadores".

Así lo indicó Antolín Goya, dirigente de Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato del sector, tras aprobarse el Decreto Ley de reforma del sector en el Congreso.

Goya transmitió la "decepción" del sector por la aprobación del Decreto y, por ello, ratificó el calendario de huelgas que tienen convocadas en los puertos, que arrancan el próximo 24 de mayo y se extienden durante tres semanas.

No obstante, en declaraciones a las puertas del Congreso, el dirigente sindical avanzó la disposición de los sindicatos del gremio a "dar una oportunidad a la mesa de negociación" y de sentarse a negociar con la patronal "en una mesa rodeada de normalidad", para "intentar buscar una solución al conflicto".

"No será porque los estibadores no vuelvan a mostrar responsabilidad", destacó Goya, quien no obstante apuntó que el "buen fin" de dicha negociación dependerá de la "disposición de la patronal a garantizar el empleo". "Los estibadores tenemos muchos motivos sobre la huelga, pero el punto troncal es la garantía del mantenimiento del empleo", aseveró.

En este sentido indicó que si en el marco de la negociación con las empresas se "amarraran los flecos que quedaron pendientes" en la negociación que mantuvieron en febrero y marzo, y cuyo contenido se incluye en el Real Decreto que acompañará al Decreto Ley, se "valoraría si ese texto cumple las expectativas y dejar la huelga".

"Nuestros objetivos siguen siendo los mismos, la garantía del empleo, que nuestra gente siga teniendo estabilidad y continuidad, y para ello vamos a trabajar, para ello vamos a ir a la negociación colectiva y le vamos a dar una oportunidad a la mesas de dialogo con las empresas", aseveró Goya. "Vamos a intentar, de forma normalizada y organizada, lograr los objetivos que nos faltan", insistió.

DECEPCIÓN CON LA CLASE POLÍTICA.

El dirigente de los estibadores manifestó asimismo su "decepción con la clase política", en referencia a la intervención del diputado popular Miguel Barrachina durante el debate de convalidación de la reforma.

"Ha dejado de ser diputado para convertirse en un participante de un programa de televisión que sólo busca la risa de la gente", indicó Goya sobre la intervención de Barrachina, durante la cual los estibadores que estaban siguiendo pleno en la tribuna fueron desalojados.

Goya también aseguró sentirse "defraudado" con los partidos políticos que apoyaron el Decreto, y con aquellos que permitieron su aprobación "a cambio de acuerdos económicos para sus regiones", indicó en referencia a PDeCAT.